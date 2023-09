TikTok quer concorrer com Instagram e libera nova função dentro do app

O TikTok, conhecido como uma rede social inovadora e ditadora de tendências, deu um passo gigantesco ao lançar sua própria plataforma de compras – o TikTok Shop. Com essa nova funcionalidade, a empresa pretende não apenas auxiliar seus usuários a adquirirem produtos de interesse de maneira mais rápida e eficiente, mas também competir diretamente com o Instagram, que já possui um recurso semelhante.

Entendendo o TikTok Shop

Lançado inicialmente nos Estados Unidos, o TikTok Shop visa facilitar o processo de compra para os usuários do aplicativo. A ideia é permitir que os usuários comprem produtos de seu interesse diretamente do aplicativo, sem precisar sair do TikTok para acessar outro site.

Segundo informações divulgadas no blog oficial da empresa, o TikTok Shop oferece várias funcionalidades interessantes:

Vídeo In-Feed e compras ao vivo : os usuários poderão comprar produtos marcados diretamente de vídeos e transmissões ao vivo no feed “For You”.

: os usuários poderão comprar produtos marcados diretamente de vídeos e transmissões ao vivo no feed “For You”. Vitrine de produtos : os usuários poderão navegar pelos blocos de produtos, ler as avaliações e comprar diretamente no perfil de uma marca favorita.

: os usuários poderão navegar pelos blocos de produtos, ler as avaliações e comprar diretamente no perfil de uma marca favorita. Programa de afiliados : os criadores de conteúdo da plataforma poderão se conectar com os vendedores por meio de novas oportunidades de marketing de produtos baseadas em comissões.

: os criadores de conteúdo da plataforma poderão se conectar com os vendedores por meio de novas oportunidades de marketing de produtos baseadas em comissões. Anúncios de loja : os novos anúncios de loja TikTok trarão mais oportunidades para os vendedores promoverem suas lojas para que os clientes possam descobrir e concluir compras, tudo dentro do aplicativo.

: os novos anúncios de loja TikTok trarão mais oportunidades para os vendedores promoverem suas lojas para que os clientes possam descobrir e concluir compras, tudo dentro do aplicativo. Cumprido pela TikTok : uma nova solução de logística que permite que os comerciantes se concentrem em seus produtos enquanto a TikTok Shop armazena, seleciona, embala e depois envia os produtos dos vendedores aos clientes.

: uma nova solução de logística que permite que os comerciantes se concentrem em seus produtos enquanto a TikTok Shop armazena, seleciona, embala e depois envia os produtos dos vendedores aos clientes. Check-out seguro: o aplicativo trabalhará com plataformas de pagamento de terceiros confiáveis ??para facilitar as transações na TikTok Shop e garantir um processo de checkout seguro.

A Influência do TikTok nas Decisões de Compra

O TikTok já é conhecido por sua grande influência nas decisões de compra de seus usuários, especialmente entre a Geração Z e os millennials. A hashtag #TikTokMadeMeBuyIt (ou #TikTokMeFezComprarIsso, em português) é uma prova clara disso, com várias pessoas compartilhando suas compras inspiradas pelo aplicativo.

“Comprei a pastinha de sobrancelha e o gel tint da melu por causa do TikTok.” – usuário do Twitter

“Comprei mais um livro por causa do TikTok.” – usuário do Twitter



“Meu shampoo acabou e comprei um da Siage pra testar por causa do cabeleireiro do TikTok, espero que seja bom.” – usuário do Twitter

Agora, com o lançamento do TikTok Shop, espera-se que essa tendência só cresça ainda mais.

Competindo com o Instagram

A decisão do TikTok de lançar sua própria plataforma de compras vem em um momento interessante, já que o Instagram, uma de suas principais concorrentes, já possui um recurso semelhante – o Instagram Shop. No entanto, o TikTok parece estar determinado a superar o Instagram nessa área, oferecendo uma experiência de compra mais integrada e atraente para seus usuários.

O Papel dos Criadores de Conteúdo

Uma das coisas que diferenciam o TikTok Shop de outras plataformas de compras é o papel ativo que os criadores de conteúdo desempenham no processo de venda. Por meio do programa de afiliados do TikTok Shop, os criadores de conteúdo podem se conectar com os vendedores e ganhar comissões pelas vendas feitas através de seus vídeos e transmissões ao vivo.

Até agora, mais de 100 mil criadores de conteúdo se juntaram ao programa de afiliados do TikTok Shop, de acordo com a empresa.

A Importância da Segurança

O TikTok enfatiza que a segurança é uma prioridade na TikTok Shop. Por isso, a empresa afirma que trabalhará com plataformas de pagamento de terceiros confiáveis ??para facilitar as transações e garantir um processo de checkout seguro.

Além disso, todos os produtos disponíveis na TikTok Shop devem aderir às políticas da plataforma e às Diretrizes da Comunidade. A empresa também afirma que usará uma combinação de tecnologia e moderação manual para aplicar suas políticas e removerá comerciantes e produtos que violarem suas regras.

Experiência de compra facilitada

O lançamento do TikTok Shop marca uma nova era para o aplicativo, fortalecendo sua posição como uma rede social inovadora e ditadora de tendências. Com essa nova funcionalidade, a empresa não apenas torna a experiência de compra mais fácil e eficiente para seus usuários, mas também abre um novo canal de receita para si e para seus criadores de conteúdo.

Agora, resta esperar para ver como essa nova iniciativa será recebida pelos usuários e se o TikTok conseguirá superar o Instagram na corrida pelo domínio do comércio eletrônico nas redes sociais.