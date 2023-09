Tim Cook, CEO da Apple, presente no treino do Real Madrid

Tim cook, empresário americano e CEO da Apple, visitou esta manhã as instalações da Ciudad Real Madrid em Valdebebas. Lá ele foi recebido por Florentino Prez, que lhe serviu de guia, mostrando-lhe as instalações desportivas do clube, bem como a sala com as 25 Taças dos Campeões Europeus (futebol e basquetebol).

CEO da Apple, Tim Cook, visita instalações do Real Madrid e conhece jogadores

CEO da Apple, Tim Cook, visita instalações do Real Madrid e conhece jogadores

No final da visita, Cook conversou com Carlo Ancelotti e entrou em campo para cumprimentar os jogadores que treinaram na sessão anterior ao clássico de amanhã contra o Atlético de Madrid.