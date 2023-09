Timothee Chalamet e Kylie Jenner fazem as malas no PDA no US Open

Timótee Chalamet e Kylie Jenner continuam a passar cada vez mais tempo juntas depois de serem vistas no Aberto dos Estados Unidos no domingo.

Enquanto Novak Djokovic e Daniil Medvedev batalharam pela última edição do ano, o casal aparentemente não conseguia tirar as mãos um do outro.

Jenner podia ser vista com a mão nas costas de Chalametcabeça, enquanto outras fotos os mostravam aconchegados e abraçados.

O último lançamento chega dias depois Chalamet trouxe Jenner como seu par para um evento da New York Fashion Week. Um vídeo no TikTok mostrou o jovem de 26 anos sentado à esquerda do ator.

A Vogue relata que Chalameta chegada com Jenner deixou a sala em “um burburinho”.

A saída aconteceu depois que uma fonte disse recentemente à People que os dois estão gostando do relacionamento, que é “divertido e descomplicado” para Jenner.

“Eles estão se vendo há seis meses. Ele faz Kylie feliz”, disse a fonte. “Ele tem sua própria vida e entende que Kylie precisa priorizar seus filhos.

“Ele é charmoso, muito amoroso e protetor com Kylie. Ela gosta que ele seja um cara reservado.”

A primeira apresentação pública de Chalamet e Jenner

O casal fez sua primeira aparição pública em Beyoncéshow repleto de estrelas em 4 de setembro em Los Angeles.

O vídeo mostrou os dois se beijando diversas vezes.

Antes de namorar Chalamet, Jenner estava em um relacionamento intermitente com Travis Scott. Ela divide a filha de cinco anos, Stormi Webster, e o filho de 18 meses, Aire, com o rapper.

Quanto a Chalamet, ele esteve romanticamente ligado a Lourdes Leon, Lily-Rose Depp e Eiza Gonzalez no passado.