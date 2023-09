Tinashe minimiza os tweets maldosos de Chris Brown, aberto à reconciliação

TMZ. com

TMZ Hip Hop conversou com Tinashe na quarta-feira em Hollywood, e ela não pareceu muito pressionada por Chris – seu ex-colaborador – criticando abertamente sua discografia em resposta a uma de suas últimas entrevistas.

ICYMI, Tinashe não se lembrava de ter lembranças positivas de trabalhar com Chris ou R Kelly – mas disse que o problema com Chris foi a faixa que a gravadora escolheu para eles gravarem.

Tinashe nos diz que não acha que Chris assistiu ao clipe completo e apenas foi sugado pelo clickbait da mídia social. Ele respondeu pedindo ao público que nomeie 5 músicas do Tinashe para salvar suas vidas… e já tinha o cemitério mapeado.

Tinashe disse que estaria aberta para conversar com Chris em um esforço para esclarecer as coisas, mas também sugeriu que isso está no final de sua lista de prioridades.