TNG OFERECE EMPREGOS; Confira as vagas e os locais!

A TNG, famosa marca de roupas mais voltada para o público masculino, está contratando novos funcionários em alguns estados do país. Com isso, antes de falar mais sobre, verifique quais são os postos de trabalho na lista abaixo:

Analista de CRM – PJ – Barueri – SP – Marketing;

Vendedor (a) Responsável – Piracicaba – SP – Moda;

Jovem Aprendiz – Contagem – MG – Moda;

Supervisor (a) de Loja – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Expedição – Barueri – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar de Controle de Qualidade – Barueri – SP – Logística;

Secretário (a) Executivo (a) Sênior – Barueri – SP – Secretariado;

Auxiliar de Atendimento aos Clientes – Barueri – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Umuarama – PR – Lojas / Shopping.

Mais sobre a TNG

Sobre a empresa, vale frisar que a TNG possui mais de 30 anos no mercado e é uma das lojas mais importantes do país. Hoje, a TNG tem coleções masculina e feminina. Além de seguir as principais tendências internacionais do mundo da moda, a companhia também cria tendências, sempre com o pensamento fora da caixa, desenvolvendo looks com uma identidade própria.

Além disso, a TNG está em todo o território nacional. Hoje, são mais de 180 lojas, presentes nas principais cidades do país, além de mais de 300 lojas multimarcas e seu canal de vendas online. E isso é apenas o começo. Afinal de contas, a empresa ainda é jovem e visa crescer mais no cenário.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no NC!



Você também pode gostar: