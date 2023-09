Toby Keith recebe prêmio de música country em meio à batalha contra o câncer de estômago

A lenda da música subiu ao palco do People’s Choice Country Awards 2023 na noite de quinta-feira para receber a estátua inaugural por seu incrível trabalho como artista, humanitário e empresário.

Toby então se aproximou do microfone e rapidamente chegou à piada… “Aposto que você pensou que nunca me veria de jeans skinny.”

Toby continuou: “Quero agradecer ao todo-poderoso por me permitir estar aqui esta noite. Você está comigo há algum tempo.”

Após seu discurso, Toby tocou seu hit, “Don’t Let the Old Man In”, marcando sua primeira apresentação na TV desde que contou ao mundo que tinha câncer de estômago em junho passado.