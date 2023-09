Todos os modelos da Apple receberão a nova atualização? Confira lista

A Apple está se preparando para apresentar grandes novidades em seu evento anual, que ocorrerá no próximo mês. Entre as principais novidades esperadas estão a nova geração de iPhones, AirPods e Apple Watches. Além disso, os fãs da marca aguardam ansiosamente pelo lançamento do iOS 17, a mais recente versão do sistema operacional da Apple.

O que esperar do iOS 17?

A Apple divulgou algumas prévias do que os usuários podem esperar da nova versão do iOS. Entre as principais novidades estão recursos de personalização de contatos e compartilhamento de contatos por aproximação. Além disso, a empresa anunciou que algumas atualizações, como aprimoramentos no AirDrop, playlists colaborativas no Apple Music e o aplicativo Journal, podem ser lançadas posteriormente à estreia do sistema.

O evento da Apple, onde essas novidades serão reveladas ao público, está marcado para o dia 12 de setembro, às 14h, horário de Brasília.

Personalização avançada de chamadas

Uma das principais novidades do iOS 17 é a possibilidade de personalizar o recebimento de chamadas para cada contato. Isso significa que você poderá escolher toques diferentes, configurar respostas automáticas personalizadas e até mesmo silenciar chamadas de determinados contatos.

Aprimoramentos no recurso de mensagens

No iOS 17, o recurso de mensagens ganhará diversas melhorias. Assim como no WhatsApp, será possível enviar fotos, localização, vídeos e outros tipos de mídia diretamente pelo aplicativo de mensagens nativo da Apple. Além disso, será adicionado um botão para notificar seus contatos de que você chegou em segurança em determinado local.

Outra novidade interessante é a transcrição de áudios no iMessage. Agora você poderá visualizar o texto correspondente ao áudio recebido, tornando a comunicação por mensagens de voz mais acessível e prática. Além disso, adesivos personalizados poderão ser criados pelos usuários para tornar as conversas ainda mais divertidas.



Siri aprimorada

A assistente virtual Siri também receberá melhorias no iOS 17. Agora será possível acioná-la apenas dizendo “Siri”, sem a necessidade de pressionar qualquer botão. Além disso, você poderá usar comandos múltiplos em sequência, permitindo que a Siri realize diversas tarefas em um único comando.

Mensagens de vídeo no FaceTime

No FaceTime, o aplicativo de videochamadas da Apple, os usuários poderão deixar mensagens de vídeo para contatos que não conseguirem atender suas chamadas. Essa funcionalidade é especialmente útil quando você precisa enviar uma mensagem rápida ou explicar algo visualmente, mesmo quando a pessoa não está disponível para atender a chamada.

Além disso, o iOS 17 trará a transcrição automática das mensagens de voz deixadas na caixa postal. Agora você poderá ler o conteúdo das mensagens de voz recebidas, mesmo quando não puder ouvi-las no momento.

Modo Stand By e mapas offline

Uma das novidades mais aguardadas pelos usuários é o modo Stand By. Quando o iPhone estiver em repouso, você poderá ativar esse modo para visualizar informações úteis sem precisar desbloquear o aparelho. Será possível ver a galeria de fotos, verificar o calendário, conferir a previsão do tempo e muito mais.

Outra melhoria importante é a possibilidade de acessar os mapas offline. Agora você poderá consultar mapas e rotas mesmo sem conexão com a internet, tornando a navegação mais prática e conveniente em locais com sinal fraco ou ausente.

iPhones compatíveis com o iOS 17

A Apple divulgou a lista de iPhones que serão compatíveis com o iOS 17. Confira abaixo:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X

iPhone XS

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Ademais, o iOS 17 promete trazer diversas melhorias e recursos interessantes para os usuários de iPhones. Com personalização avançada de chamadas, aprimoramentos no recurso de mensagens, Siri aprimorada, mensagens de vídeo no FaceTime, modo Stand By e mapas offline, o novo sistema operacional da Apple promete tornar a experiência de uso dos iPhones ainda mais completa e satisfatória.

Se você possui um dos modelos de iPhone compatíveis com o iOS 17, prepare-se para aproveitar ao máximo todas essas novidades. A Apple sempre busca inovar e oferecer a melhor experiência possível aos seus usuários, e o iOS 17 é mais um passo nessa direção.

Fique atento ao evento da Apple no dia 12 de setembro para conhecer todas as novidades em primeira mão e não deixe de atualizar seu iPhone para o iOS 17 assim que estiver disponível. Aproveite todas as melhorias e recursos que a Apple preparou para você!

