Tom Brady ainda está jogando porque não há exclusividade com Irina Shayk

Tom Brady e Irina Shayk estouraram na internet quando a notícia de sua ‘conexão’ foi divulgada após o divórcio altamente divulgado de Brady de Gisele Bundchen, embora muitos acreditassem que eles já eram um casal, parece que eles não são exclusivos.

Fontes próximas a Tom Brady afirmam que sua ligação com Shayk não é exclusiva, e ele tem saído com outras pessoas em Miami e Nova York.

Tom Brady não procura um parceiro exclusivo

De acordo com o Page Six, Shayk, de 37 anos, estava ‘se jogando’ na lenda do Super Bowl quando eles foram vistos no casamento do negociante de arte Joe Nahmad no exterior.

Depois, eles viraram tablóides mais uma vez quando foram flagrados por paparazzi em Los Angeles dormindo na casa de Brady na Costa Oeste, depois foram fotografados novamente em Nova York tendo no Sushi Azabu em Manhattan durante um encontro isso era ‘privado e fechado’ de acordo com pessoas de dentro.

Em agosto, Irina Shayk foi vista passando uma temporada na Itália com Bradley Cooper, porém, esta semana também foi vista em Nova York durante a Fashion Week a caminho do apartamento de Tom em Tribeca.

Shayk espera se casar com Bradley Cooper, dizem fontes

Enquanto isso, o Page Six também informou que Shayk espera se casar com Bradley Cooper, de acordo com fontes próximas a Irina, que divide Lea de Saine com Cooper.

Bradly está no jogo do namoro há pouco tempo após seu divórcio da bomba brasileira Gisele Bundchen e é altamente improvável que ele entre em um relacionamento sério imediatamente após seu relacionamento com a modelo da Victoria’s Secret.

Há fontes que apoiam esta teoria, pois afirmam que TB12 “não está interessado em levar ninguém a sério neste momento. As suas prioridades são os seus filhos e os seus interesses comerciais, haverá mais supermodelos no seu futuro”.