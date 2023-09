Tom Brady diz que é um ‘Patriota pela Vida’, já que a franquia o homenageia com cerimônia do intervalo

Tom Brady e sua família fizeram um retorno dramático ao Estádio Gillette no domingo, onde Patriotas da Nova Inglaterra prestou homenagem ao quarterback recém-aposentado com uma cerimônia no intervalo do jogo de abertura da temporada contra o Filadélfia Eagles.

O Patriotas montou um vídeo emocionante de dois minutos que fez questão de destacar Bradyenormes contribuições para a franquia, incluindo meia dúzia Super Bowl vence e o NFL recordes de jardas passadas e touchdowns.

Brady retorna para “sua casa”

Brady foi convidado de Patriotas proprietário Roberto Kraft no domingo para Nova InglaterraA abertura da temporada contra o atual NFC campeão Águias. O jogador de 46 anos pode ter voltado sua atenção para a propriedade agora que seus dias de jogador acabaram, mas ele sempre terá uma casa Estádio Gillette – que estreou em 2002, a terceira temporada de Brady na NFL.

Brady venceu seis de seu recorde de sete Super Bowls – junto com quatro de seus cinco MVP do Super Bowl prêmios – enquanto jogava Bill Belicheck na Nova Inglaterra. Ele está indelevelmente ligado à franquia como a figura mais conhecida de sua dinastia de quase duas décadas, e sua saída através da agência gratuita em 2020 foi uma pílula amarga de engolir para muitos. Tapinhas fãs.

Mas Brady acalmou quaisquer dúvidas no domingo sobre onde reside sua lealdade, proclamando que ele é um “Patriota para a vida.”

Pats homenageia Brady

O Patriotas anunciou que Brady seria consagrado como o 33º membro da equipe Hall da Fama em junho próximo, em homenagem às suas contribuições significativas para a franquia ao longo de 20 temporadas gloriosas em Foxboro. Foi a cereja do bolo de uma cerimônia inesquecível para os fãs dos Patriots – que viram Brady vestir sua velha camisa # 12 e participar de seu antigo ritual pré-jogo – incluindo um saudável soco.

Normalmente há um período de espera de quatro anos para entrar no Hall da Fama dos Patriots, mas o proprietário do time Kraft considerou necessário conceder uma exceção devido ao status lendário de Brady. E a data de posse, 12 de junho, tem seu próprio significado: o sexto mês de 2024, homenageando o número de Super Bowls que Brady venceu em Nova Inglaterrae o 12º dia em homenagem ao famoso número da camisa de Brady.