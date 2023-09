Tom Brady e Andy Reid compartilham suas tentativas fracassadas de recrutar Larry Fitzgerald

Ddurante uma aparição no Let’s Go! com Tom Brady, Larry Fitzgeralde Jim Gray essa semana, Chefes de Kansas City treinador principal Andy Reid revelou que estava tentando recrutar um lendário wide receiver para sair da aposentadoria e jogar para ele. Esse receptor foi Larry Fitzgeraldque não joga desde 2020.

“Tentei contratar Larry 15 vezes diferentes. Implorei a ele, mesmo quando ele estava fora por um ano, para voltar. Vamos!” Reid disse. Brady, que está entrando no primeiro ano de aposentadoria, interveio e contou uma história semelhante.

“Isso faz dois de nós”, disse Brady. “Tentei recrutar Larry muitas vezes, e ele continuou me derrubando. … Fitz, ele disse, ‘Não, sou muito bom aqui.’ Eu disse ‘Espere um minuto, espere’. … Ele disse ‘Nah, estou muito feliz onde estou.’ Acho que ele tomou uma boa decisão.”

É incrível pensar isso Fitzgerald poderia ter sido Chefe, Patriota ou Buccaneer em algum momento de sua carreira. Em vez disso, o 11 vezes Pro Bowler passou toda a sua carreira de 17 anos com os Cardinals, acumulando 1.432 recepções para 17.492 jardas com 121 recepções para touchdown.

Fitzgerald não se aposentou oficialmente

Ele nunca se aposentou oficialmente, mas é seguro dizer que seus dias de jogador já se foram. A decisão de Fitzgerald de permanecer aposentado foi recebida com respeito por seus pares. Embora muitos jogadores sejam conhecidos por trocar de time com frequência, Fitzgeralda dedicação de Cardeais aos Cardeais é admirável.

Brady e Fitzgerald são amigos íntimos há anos e sua parceria no Let’s Go! tem sido um sucesso entre os fãs. Sua camaradagem fácil e experiências compartilhadas proporcionam um show divertido e perspicaz.

No geral, vamos lá! com Tom Brady, Larry Fitzgerald e Jim Gray é imperdível para fãs e não fãs de futebol. Com sua mistura de palestras sobre esportes e conselhos de vida, oferece algo para todos. Como o próprio Brady disse: “É sempre bom conversar com Fitz e Jim e conversar sobre a vida”.