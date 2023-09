Tom Brady e Olivia Dunne participaram das audições do ManningCast de Eli e Peyton Manning

Tom Brady tem sido ambos Peyton e Eli Manning maior inimigo, todos são contemporâneos da mesma época da história da NFL. Embora Peyton sempre perdia os maiores jogos contra o GOAT, seu irmão mais novo trouxe honra à família Manning ao vencer dois Super Bowls contra ele. Agora que estão todos aposentados, talvez seja hora de vê-los de volta ao palco, mas na frente de um microfone. Dado que o Tripulação irmãos tiveram grande sucesso com seus ManningElenco show, eles planejaram fazer testes para um terceiro apresentador. Embora Omaha Produções decidimos pensar um pouco fora da caixa e convidar alguns dos candidatos mais inesperados. Tom Brady deixou a porta aberta para especulações sobre seu envolvimento neste projeto.

Olivia Dunne e Tom Brady podem ser os novos apresentadores do ManningCastParker Johnson

Olivia Dunne e Mike Tyson fazem teste para ManningCast

Atleta da NCAA e sensação nas redes sociais Olivia Dunne fez uma pequena aparição, assim como outros grandes nomes do esporte, como Mike Tyson. Mas os possíveis candidatos também eram grandes estrelas da música, como Lil Wayne e DJ Khaled. Mas temos que dar a parte mais hilária a Mike Tyson, ele disse isso aos irmãos Manning: “Só estou aqui porque vocês têm os rostos mais socáveis ​​da história dos socos”. Tanto Peyton quanto Eli pareciam genuinamente assustados depois de ouvir isso. Atriz Reese Witherspoon fez uma ligação facetime também durante a audição, mas ela parecia ter discado. Livy Dunne simplesmente perguntou Peyton Manning se ele já tinha ouvido falar de Tik Tok, ela não pareceu acreditar quando ele respondeu.

Outra participação especial foi Pat McAfee da ESPN, que trouxe o lado paternal e antigo de Peyton enquanto ele tentava cobrir sua camisa sem mangas. Não demorou muito para Pat perceber que estar no ManningCast não estava em suas mãos. No final do clipe, há um brilhante prenúncio do quanto os irmãos Manning sofreram com Tom Brady já que ele foi completamente fantasma por eles. No entanto, não está claro se Tom fará parte deste show ou não. Tudo o que obtivemos foi uma dica de que isso pode ser possível, mas se for, aperte o cinto porque teremos uma viagem incrível.