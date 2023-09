Tom Brady está aproveitando o tempo com a família e treinando seu filho para ser o próximo Gronk

Tom Brady revelou que seu filho Benjamin escolheu um caminho diferente do pai, pois aspira imitar Rob Gronkowskiapelidado de Gronk.

Contrário a BradyLegado de quarterback, seu filho expressou um forte desejo de se destacar como tight end, inspirado pelo ex-lenda da NFL Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Bucs companheiro de equipe, Gronk.

Tom Brady explica por que comprou o Birmingham City

De acordo com Brady, Benjamin quer se tornar o futuro tight end de destaque da NFL e está ajudando-o a conseguir isso.

Brady mandou uma mensagem para Gronkowski sobre o sonho de seu filho

“Meu filho vai jogar futebol este ano, então estou jogando a bola para ele no quintal” Brady disse em seu podcast, Let’s Go! com Tom Brady, Larry Fitzgerald e Jim Gray, no SiriusXM.

“Ele quer ser um tight end como Gronke ele vai ser uma fera.

“Ele é um garoto incrível e tem muitos talentos. Ele é um músico e artista muito talentoso.

“Então, ele me disse este ano ‘Pai, estou jogando futebol’ e eu pensei ‘O que você quer jogar?’ e ele disse ‘Tight end, eu quero ser tipo Gronk!’

“Então eu realmente mandei uma mensagem Gronk e eu digo ‘Ei, meu garoto quer ser como você!’ e ele adorou.

“Então eu estava lá no quintal jogando ontem à noite.

“E minha filha me fez chutar a bola de futebol. Estou gostando muito dessa nova experiência. Há tanta coisa na vida que está aqui para ser vivida.”