Tom Brady faz parceria com Delta Airlines como consultor estratégico

Tom Brady tem um novo empreendimento pós-NFL – mas não tem absolutamente nada a ver com futebol, ou mesmo esportes… já que ele está fazendo parceria com uma grande companhia aérea americana. 🤔

Na verdade, a Delta anunciou na quarta-feira um acordo plurianual que firmou com TB12 – tornando-o um novo consultor estratégico de longo prazo para sua empresa… que o fará dar aos seus funcionários, clientes e partes interessadas um pedaço de sua mente está em uma série de tópicos – incluindo a grandeza geral, algo que é do seu interesse.

Quanto ao próprio Tom, ele disse… “Estou grato por me juntar à família Delta, uma empresa que amo e respeito há anos”, disse Brady. “Crescendo com minha mãe como comissária de bordo, sempre admirei as pessoas que tornam possível o transporte aéreo contínuo. Ao longo da minha carreira, meus colegas de equipe e eu voamos na Delta inúmeras vezes, passando horas viajando para alguns dos jogos mais importantes de nossas vidas. , até comemorando vitórias no Super Bowl no avião.”