Tom Brady quase estreia na FOX Sports com uma visão quente do futebol universitário

Rcansado NFL quarterback Tom Brady fez sua quase estreia como locutor de FOX Esportes no domingo para falar sobre quem ele acha que vencerá o campeonato nacional de futebol universitário.

Brady, 46, apareceu em um dos comerciais da rede promovendo o futebol universitário no meio do fim de semana de estreia. A mensagem pré-gravada mostra as sete vezes Super Bowl campeão, sem surpresa, escolhendo sua alma mater Michigan como o vencedor.

“Olha, pessoal, odeio estragar isso para todo mundo, mas este é o ano de Michigan. Dez Grandes títulos, dois consecutivos Estado de Ohio espancamentos”, disse Brady. “Desculpe, Urbano [Meyer]. Olha, treinador [Jim] Harbaughrecuperou todas as suas peças-chave. Ele tem um quarterback de primeira linha em JJ McCarthy. Um monstro de duas cabeças no backfield. E temos uma defesa carregada.

“O programa mais vencedor da história do futebol universitário está pronto para disputar mais um campeonato nacional. Conseguimos. Vamos. Go Blue.”

Brady deveria entrar na cabine de transmissão nesta temporada, mas pediu mais um ano para se preparar antes de fazer sua estreia real.