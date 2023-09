Tom Holland compartilha fotos emocionantes do aniversário de Zedaya, revelando seus verdadeiros sentimentos

Tom Holland e Zendaya já são um item há algum tempo, e parte de seu relacionamento foi altamente divulgado à medida que o relacionamento Homem-Aranha / Mary Jane se tornou uma realidade fora das telas depois que eles colaboraram na reformulação do Homem-Aranha que aderiu ao Universo Cinematográfico Marvel.

Ambos os atores se apaixonaram após sua colaboração nos filmes do Homem-Aranha

Tom Holland comemorou o aniversário da namorada com uma mensagem emocionada em cima de fotos durante um passeio que fizeram juntos.

O Sala lotada ator desejou Zendaya um feliz aniversário de 27 anos com uma história no Instagram na sexta-feira com algumas fotos que mostram quanto amor existe entre os dois.

Na primeira foto, Zendaya está vestida com equipamento de mergulho preto e azul enquanto faz sinal de positivo para a câmera com um grande sorriso. Enquanto isso, o ator Uncharted escreveu “Minha aniversariante”, com um emoji de olhos de coração na imagem.

Zendaya/Tom Holland IG

A segunda foto apresentada três emojis de olhos de coração em um piscar de olhos onde ela estava passeando no que poderia ser um parque cheio de árvores enquanto o vento soprava em seus cabelos.

Esta postagem responde a Zendaya votos de aniversário para a Holanda em junho, onde ela compartilhou uma linda foto do casal onde Tom está olhando para a câmera e a estrela de Euphoria aparece desviando o olhar.

Zendaya legendou a foto “O aniversário mais feliz para quem me faz mais feliz por todas as maravilhosas mensagens de aniversário“.

Enquanto isso, Foto do aniversário de Zendaya em 2022 a apresentou quando ela era pequena em uma piscina com a legenda ‘Eu passo o dia respondendo as mensagens mais lindas (desculpe o atraso) obrigada por encher meu coração com tanto amor, eu poderia’ Não fique mais grato. Um brinde aos 26!”

Zendaya foi aberta sobre como ela lida com seu relacionamento público, como disse a Elle “Partes da minha vida, eu aceito, serão públicas”, Zendaya acrescentou: “Não posso deixar de ser uma pessoa, viver minha vida e amar a pessoa que amo”.

“Mas também tenho controle sobre o que escolho compartilhar,“ela elaborou “Trata-se de proteger a paz e deixar as coisas serem suas, mas também de não ter medo de existir.” Ao adicionar “Você não pode se esconder. Isso também não é divertido. Estou navegando mais do que nunca agora.”