Tom Sandoval diz que Scandoval o deixou suicida

A estrela de “Vanderpump Rules” diz que houve momentos durante o escândalo em que ele “se sentiu muito, muito perto” de cometer suicídio.



Tom faz a revelação preocupante na quinta-feira, no primeiro episódio de seu podcast, “Everybody Loves Tom”, e diz que a reação do caso o colocou em uma situação difícil que teve um efeito dominó que o levou à beira do suicídio.

Seguindo Scandoval, Tom diz que seu mundo começou a desabar e ele não conseguia ver nada além de seus sentimentos. Ele diz que as coisas chegaram ao auge um dia quando ele voltou para a casa que divide com seu ex, Ariana Madix.

Tom também se lembra de uma história sobre encontrar o falecido cantor do Linkin Park Chester Bennington alguns dias antes de ele cometeu suicídio em julho de 2017… com Tom dizendo que nunca entendeu como Chester poderia estar naquele estado de espírito até que se viu no meio do Scandoval.

Felizmente, Tom diz que tinha alguns amigos que estavam ao seu lado, apesar de todo o drama… e ele está dando-lhes apoio para basicamente salvar sua vida.

Lembre-se… Rachel também lidou com problemas de saúde mental durante o caso bombástico, passando alguns meses em um estabelecimento de saúde mental.

Raquel acaba saindo do ‘VPR’ mas Tom estava filmagem de volta a temporada mais recente… e será interessante ver se ele falou sobre seus pensamentos suicidas diante das câmeras ou se apenas salvou para seu podcast.