Tommasi Ambiental ABRE VAGAS em Brasília e no ES

A Tommasi Ambiental, empresa que faz parte do Grupo Tommasi, que desde 1962 foca o seu desenvolvimento em áreas estratégicas, nos segmentos de saúde e biotecnologia, está com ótimos cargos disponíveis no Distrito Federal e no Espírito Santo. Desse modo, vale a pena consultar quais são as vagas na lista abaixo:

Auxiliar Administrativo / Vaga PCD – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Brasília – DF – Efetivo;

Banco de Talentos – Grande Vitória/ES e Brasília/DF – Banco de talentos;

Estagiário (a) – Laboratório Ambiental – Serra – ES – Estágio;

Técnico (a) Ambiental – Amostragem – Serra – ES – Efetivo;

Técnico (a) Ambiental – Amostragem (DF) – Brasília – DF – Efetivo;

Vendedor (a) – Serra – ES – Efetivo.

Mais sobre a Tommasi Ambiental

Falando mais sobre a Tommasi Ambiental, é importante frisar que, fundada em 2009, como laboratório de análises ambientais, a empresa tem sua sede localizada no município de Serra, no Espírito Santo. Possuindo também uma filial em Brasília (DF).

Além disso, a empresa conta com uma logística eficaz e eficiente que a permite abranger todo o território nacional, por meio de pontos avançados nas cidades de Governador Valadares (MG), Ponte Nova (MG), Campos dos Goytacazes (RJ) e Goiânia (GO).

Por fim, a Tommasi Ambiental preserva a vida com inovação, agilidade e comprometimento, provendo soluções tecnológicas aplicadas à sociedade e ao meio ambiente, por meio de Análises Ambientais.

Como enviar o currículo para um dos cargos acima?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!