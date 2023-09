Tony Ferguson x Paddy Pimblett definido para o UFC 296

Outra luta de destaque está marcada para o UFC 296, com o ex-campeão interino dos leves Tony Ferguson enfrentando Paddy Pimblett.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na sexta-feira a luta pelo evento pay-per-view de 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Ele também confirmou uma luta de meio-médio entre Stephen Thompson e Shavkhat Rakhmonov que os lutadores concordaram anteriormente nas redes sociais. Ambas as lutas provavelmente servirão no card principal da ESPN+.

Pimblett originalmente não esperava retornar este ano depois de sofrer uma lesão no tornozelo em sua polêmica vitória sobre Jared Gordon no UFC 282; a estrela do Reino Unido disse que a lesão foi mais grave do que o inicialmente esperado.

Agora, o jogador de 28 anos tem a chance de vencer o maior nome que já enfrentou na carreira, embora o momento do confronto seja certamente em circunstâncias favoráveis. Ferguson perdeu seis lutas consecutivas, começando com uma tentativa fracassada pelo título interino dos leves contra Justin Gaethje no UFC 249.

Em sua luta mais recente, Ferguson foi finalizado por Bobby Green no UFC 291. Mais tarde, ele atribuiu sua derrota a uma cutucada no olho de seu oponente que o deixou incapaz de atuar no octógono.

Fãs e lutadores imploraram a Ferguson que se aposentasse após seu revés mais recente, mas o campeão interino divulgou uma declaração desafiadora culpando sua derrota por uma variedade de fatores dentro e fora da jaula.

O card de lutas do UFC 296 ainda está em construção, disse White, que no início desta semana anunciou uma luta pelo título dos meio-médios entre o campeão Leon Edwards e Colby Covington como atração principal do pay-per-view de fim de ano.