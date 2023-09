TOP 17 MOEDAS de 1 REAL(modelo novo) que Valem R$39MIL. Fique de Olho no Troco!

Algumas moedas tem um valor muito superior ao valor facial, que valem uma verdadeira fortuna. Talvez você já teve um verdadeiro tesouro em suas mãos e nunca percebeu. Fique sempre atento no seu troco. Vamos mostrar agora 17 moedas raras de 1 real do modelo novo que podem valer até R$39mil. Dar para acreditar? Será que chegou o momento de abrir o cofrinho? Leia até o final e saiba tudo.

O que são Moedas Raras?

Antes de começarmos a falar sobre as moedas, vamos entender o que são moedas raras. De forma geral, são aquelas moedas que foram cunhadas em pequena quantidade ou que têm algum tipo de erro de cunhagem. Elas também podem ser moedas que foram retiradas de circulação ou que são de algum período histórico específico, como também moedas comemorativas.

Moedas Comemorativas

As moedas comemorativas são um tipo comum de moeda rara. Elas são emitidas para celebrar algum evento ou personalidade importante. No Brasil, por exemplo, o Banco Central já emitiu moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, para o centenário de nascimento de Juscelino Kubitschek, entre outros.

TOP 17 Moedas Raras de 1 Real que valem R$39MIL

Agora que você já sabe o que são moedas raras , vamos à lista das 17 moedas de 1 real raras que você pode ter em casa e que podem valer até R$39MIL.

Moeda de 1 Real ano 1998 com Reverso Invertido: Essa moeda foi criada em 1998 e tem seu reverso rotacionado em relação ao anverso. Reverso invertido são moedas que viradas para cima têm a imagem do lado inverso na mesma direção do lado anterior. Ela é bastante rara e pode chegar a valer R$2500. Moeda de 1 Real ano 1998 com Reverso Horizontal: Essa moeda foi criada em 1998 e tem seu reverso rotacionado 90º à direita em relação ao anverso. Reverso horizontal são moedas que viradas para cima têm a imagem do lado inverso “deitada”. Ela é bastante rara e pode chegar a valer R$1200. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2003: moeda cunhada em disco único de aço revestido(anel sem corte interno), na prática uma moeda toda dourada. Pode chegar a valer R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2004: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2005: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2006: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2007: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2008: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2009: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2010: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2019: vale R$1350. Moeda de 1 Real Disco Único ano 2020: vale R$1350. Moeda de 1 Real BIFACIAL ano 2008: é a moeda de 1 real que possui “dois lados iguais”. Este tipo de moeda é raríssimo e vale R$6500. Moeda de 1 Real BIFACIAL ano 2009: é a moeda de 1 real que possui “dois lados iguais” e possui a data marcada em um dos lados. Este tipo de moeda é raríssimo e pode valer R$6500. Moeda de 1 Real BIFACIAL ano 2017: é a moeda de 1 real que possui “dois lados iguais”. Este tipo de moeda é raríssimo e vale R$7500. Moeda de 1 Real BIFACIAL sem data: é a moeda de 1 real que possui “dois anversos”. Este tipo de moeda é raríssimo e vale R$6500. Moeda de 1 Real do “BEIJA-FLOR” BIFACIAL: é a moeda de 1 real que possui “dois lados iguais”, vai apresentar o “beija-flor” em ambos lados e com rotação invertida. Este tipo de moeda é raríssimo e vale R$7000.

Todas estas moedas juntas totalizam um valor de até R$39.050 e estão catalogadas. Mais detalhes podem ser observados nas imagens abaixo:



Você também pode gostar:

Moedas Raras na Televisão

A história da moeda rara de 1 real tem ganhado cada vez mais destaque, inclusive nos últimos dias a TV RECORD, no programa Balanço Geral, fez uma reportagem sobre o tema. Confira abaixo:

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras? Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem: Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Numismática Floriano: whatsapp 51 99254-4747

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700