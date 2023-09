Tópico ABRE VAGAS para Montador, Motorista e muitas outras!

A Tópico, companhia número 1 em infraestrutura flexível para armazenagem e cobertura, com mais de 2,5 milhões de m² de área instalada em todo o Brasil, está com ótimas vagas abertas no mercado. Isto é, caso esteja buscando um novo emprego, confira a lista de opções:

Analista de Inteligência de Mercado III – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de projetos e processos III – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Analista Projetista I – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP e Híbrido -Efetivo;

Engenheiro de Dados – Embu das Artes – SP e Híbrido – Efetivo;

Montador I – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Montador I – Joinville – SC – Efetivo;

Motorista operador de munck – Contagem MG;

Técnico de segurança do trabalho – Contagem – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Parauapebas – PA – Banco de talentos.

Mais sobre a Tópico

Sobre a Tópico, não podemos deixar de dizer que a empresa é líder no segmento de infraestrutura flexível para armazenagem e cobertura. Implanta sólidos projetos de engenharia, por meio locação ou venda de galpões lonados ou de zinco, projetados, fabricados e instalados por equipes de alta performance, com atuação nacional, através de rede de filiais regionais.

Além disso, ao longo dos seus 40 anos de história, já instalou milhões de m² de galpões, coberturas e tendas para empresas dos mais diversos segmentos da economia. Dados que comprovam a vocação em manter relações duradouras através de soluções comprovadas, para empresas que precisam de flexibilidade e agilidade em meio a um mercado dinâmico e cheio de desafios.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o nosso site!



Você também pode gostar: