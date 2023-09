Tori Spelling deseja um feliz aniversário à mãe Candy Spelling

Candy completou 78 anos na quarta-feira, e Tori acessou o Instagram para comemorar, postando uma série de fotos fofas das duas com a legenda: “Eu te amo. Grata por ser sua filha. Algumas das minhas lembranças mais felizes envolvem rir tanto com você que nós ficamos felizes chorando incontrolavelmente e você fazendo seu chiado LOL…”

Ela continua: “Nunca considero garantida a bela vida que você criou, Rand e eu, com papai. E sou uma humana tão resiliente e forte e devo muito disso a você. estou passando adiante. Adorei e ainda adoro assistir filmes de terror na cama com você. Sempre. Xo”

A mensagem é tão boa quanto surpreendente, dada a história da dupla – Candy acusou Tori no passado de evitá-la, manter seus netos longe dela e supostamente recebeu dinheiro de Tori quando Tori passou por dificuldades no passado.

No entanto, nos últimos anos, parece que eles consertaram as coisas… recentemente conversamos com Candy depois que surgiram fotos de Tori aparentemente vivendo em um trailer com seus filhos. Candy nos disse que ela estaria mais do que disposto para ajudar Tori financeiramente… mas não está claro se a oferta foi aceita.