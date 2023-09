Tory Lanez ainda tem esperança de libertação, apesar de ter sido negada a fiança

Tory Lanez ainda espera ficar fora da prisão enquanto aguarda seu recurso no Garanhão Megan Thee caso de tiroteio … embora sua primeira tentativa de sair sob fiança tenha sido encerrada.

César McDowellmembro da equipe jurídica de Tory e CEO da Unite the People, disse ao TMZ … Tory ligou para seus advogados na quinta-feira, poucos minutos depois que um juiz negou-lhe fiança e garantiu-lhes que continua esperançoso para o futuro.

Disseram-nos que Tory conversou com Ceasar ao telefone, iniciando a conversa dizendo que não ficou surpreso com o fato de o juiz ter negado seu pedido … atribuindo isso a estar “tudo de acordo com o plano de Deus”.

Ceasar diz que Tory está focado nos próximos passos de sua equipe jurídica… incluindo planos de entrar com uma moção de emergência para tentar reverter a decisão do juiz. Disseram-nos que Tory acredita que um tribunal superior será mais receptivo a ele do que o juiz do tribunal de primeira instância que emitiu a decisão de quinta-feira, que mantém Tory atrás das grades no momento.

Como informamos… Tory está pedindo para ser liberado sob fiança para que ele possa viver com seu filho enquanto seu recurso é levado ao tribunal. Tory diz que quer poder levar seu filho para a escola agora que as aulas voltaram.



Reproduzir conteúdo de vídeo





JULHO 2020 TMZ. com

Lembre-se… Tory foi condenado a 10 anos de prisão depois de ser considerado culpado no caso do tiroteio em Megan. Como dissemos a você pela primeira vez, ele tem sido apoiando-se em sua fée a sua esperança inabalável para o futuro parece ser um subproduto disso.



Reproduzir conteúdo de vídeo





17/09/21