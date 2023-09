Tory Lanez posta mensagem otimista da prisão e se emociona com a nova cela

Fãs e odiadores ficaram surpresos na segunda-feira, quando as contas oficiais de mídia social de Tory postaram um memorando de voz bastante otimista da prisão, onde ele parecia estar livre como um pássaro … embora esse claramente não seja o caso.

Como informamos anteriormente, o status de celebridade de Tory o faz escondido sozinho dentro da Segregação Administrativa na Prisão Estadual de North Kern em Delano, CA… e o rapper de “Color Violent” diz que está adorando o espaço extra para as pernas.

As novas instalações de Tory têm seus problemas – várias pessoas foram mortos dentro da prisão somente este ano – mas Tory diz que é melhor do que a prisão do condado de Los Angeles, onde o prenderam 24 horas por dia e, em suas palavras, eles estavam “odiando” um G.