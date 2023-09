Tory Lanez quer Gen Pop em nova prisão, sem medo do perigo

César McDowell – um membro da equipe jurídica de Tory e CEO da Unite the People – nos disse que conversou com TL algumas vezes desde que lhe foi negada a fiança enquanto aguardava seu recurso, e aparentemente Tory tem preferência sobre onde ficar alojado nas novas instalações … geração pop.

TMZ divulgou a história – Tory está atualmente isolado por causa de seu status de celebridade recebendo guardas frequentes e escoltas para as refeições – mas ele não quer o tratamento especial… ele quer sair com todo mundo.

Nem é preciso dizer… a geração pop é onde muito perigo existe, e onde um preso poderia mais facilmente ter problemas. E, apesar disso, somos informados de que Tory não tem absolutamente nenhuma preocupação com sua segurança… enquanto McDowell explica que Tory acha que pode cuidar de si mesmo.

Mais do que isso… fomos informados de que há razões práticas para a intenção de Tory de uma colocação na geração Pop. Um preso da geração pop tende a ter acesso a mais programas e recursos (como grupos de ajuda/apoio) do que os prisioneiros da ala especial… e McDowell diz que Tory quer a opção de tirar vantagem disso.

Agora, embora Tory possa não temer sua própria segurança na nova prisão… fomos informados de que ele ainda tem um medo persistente… a possibilidade real de perder contato com seus entes queridos. Disseram-nos que as regras de comunicação na Prisão Estadual de North Kern são diferentes das que ele tinha na Cadeia do Condado de Los Angeles… onde ele poderia ligar para quem quisesse a qualquer momento.