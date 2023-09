trabalhador pode sacar dinheiro extra; confira

A importância do FGTS Inativo

O FGTS Inativo é uma reserva financeira significativa para muitos trabalhadores brasileiros. Funciona como uma espécie de poupança forçada, com depósitos regulares feitos pelos empregadores ao longo do tempo. Esse dinheiro pode ser fundamental para enfrentar momentos de dificuldades financeiras ou para investir em projetos pessoais. Portanto, não perca a oportunidade de entender como acessar o seu FGTS Inativo.

Como consultar o saldo do FGTS Inativo

Existem várias maneiras de verificar o saldo do FGTS Inativo. Uma delas é por meio do aplicativo do Fundo de Garantia, disponível para dispositivos Android e iOS. Veja como fazer:

Abra o aplicativo e faça login com o seu CPF e senha cadastrada no sistema Gov.br. Após o login, você terá acesso a todas as suas contas, tanto as ativas quanto as inativas.

Outra opção para consultar o FGTS Inativo é acessar o site da Caixa Econômica Federal por meio do serviço de internet banking. No entanto, esse serviço é restrito aos correntistas da Caixa.

Como sacar o FGTS Inativo

Você pode sacar os fundos do FGTS Inativo em várias situações, incluindo:

Demissão sem justa causa;

Aposentadoria;

Compra da casa própria;

Situação de calamidade pública; e outros casos previstos em lei.

Além disso, em 2023, o Governo Federal introduziu a modalidade “saque-aniversário”. Nesse cenário, o trabalhador tem a opção de sacar uma parte do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Essa alternativa pode ser interessante para quem não se encaixa nas situações de saque imediato.

Lembre-se de que as regras e os procedimentos para sacar o FGTS Inativo podem variar ao longo do tempo, portanto, é importante verificar as informações mais recentes no site oficial da Caixa Econômica Federal ou em fontes governamentais confiáveis.

