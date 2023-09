O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um tema que tem suscitado debates intensos no Brasil. Este fundo, que representa uma parcela dos esforços dos trabalhadores ao longo de suas carreiras, historicamente tem sido objeto de restrições quanto à sua disponibilidade para saques.

Trabalhadores brasileiros podem ter NOVAS OPÇÕES DE SAQUE do FGTS

Alguns consideram o FGTS como um “colchão de segurança” financeira, reservado para situações de extrema necessidade, como demissões inesperadas ou aquisição de moradia própria.

No entanto, a controvérsia gira em torno da autonomia dos trabalhadores sobre esses recursos. A discussão envolve argumentos sobre se os trabalhadores deveriam ter mais liberdade para acessar o FGTS de acordo com suas necessidades e desejos.

Neste contexto, parlamentares têm se mobilizado para propor mudanças na legislação que regula o fundo. Em resumo, três propostas específicas estão em discussão no Congresso Nacional brasileiro. Assim, cada uma delas tem o potencial de alterar significativamente as regras de saque do FGTS, se forem aprovadas.

Saque para trabalhadores que pedirem demissão

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1.747/22, de autoria do deputado Laercio Oliveira (PP-SE), busca possibilitar que trabalhadores que pedirem demissão tenham acesso aos valores depositados em suas contas vinculadas ao FGTS.

Atualmente, os trabalhadores que optam por deixar seus empregos não têm direito ao saque do FGTS, o que muitas vezes resulta na perda de benefícios trabalhistas, incluindo o acesso aos recursos acumulados no fundo.

O deputado Oliveira argumenta que essa medida visa equilibrar as relações entre empregadores e empregados, afirmando que “não é justo que o trabalhador arque com os custos da rescisão”. De modo geral, o projeto está em análise na Câmara dos Deputados e deverá passar por comissões antes de uma possível aprovação.



Saque para compra de veículos novos

Também na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2.679/22, de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes, representante do União Brasil pelo estado do Maranhão, propõe a possibilidade de saque do FGTS para a aquisição de carros novos ou seminovos.

Em suma, a ideia por trás dessa iniciativa é fornecer aos cidadãos brasileiros uma alternativa semelhante à já existente para a aquisição de imóveis, mas voltada para a compra de automóveis. O parlamentar acredita que essa medida pode ajudar os indivíduos a adquirirem ou substituírem seus veículos, possibilitando que “desfrutem de seu próprio investimento”.

De modo geral, o Projeto de Lei 2.679/22 está em análise na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados e seguirá para avaliação em outras comissões antes de uma possível aprovação.

Saque para mulheres vítimas de violência doméstica

No Senado Federal, o Projeto de Lei 807/2023, de autoria da senadora Jussara Lima, representante do PSD pelo Piauí, visa permitir que trabalhadoras vítimas de violência doméstica tenham acesso aos saques do FGTS.

Desse modo, a proposição busca modificar a Lei 8.036/90 para estabelecer que mulheres em condições de vulnerabilidade resultantes de violência doméstica, seja ela física ou psicológica, possam efetuar retiradas dos recursos do Fundo de Garantia.

A senadora argumenta que é amplamente reconhecido o descompasso patriarcal que submete diariamente inúmeras mulheres à violência, muitas vezes em seus lares. Por fim, o Projeto de Lei 807/2023 destaca a importância de fornecer suporte financeiro para promover a autonomia e recuperação dessas mulheres.

Propostas em diferentes estágios

É fundamental ressaltar que essas propostas estão em diferentes estágios de análise legislativa e ainda devem passar por votações e aprovações antes de se tornarem leis efetivas.

Portanto, é fundamental manter um acompanhamento próximo do progresso dessas propostas para compreender o impacto potencial que essas alterações podem ter sobre os trabalhadores no Brasil. Desse modo, as discussões em torno do FGTS continuam a evoluir, e o futuro do acesso a esse recurso está sujeito a decisões políticas e legislativas.