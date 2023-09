Tracy Cortez esclarece a história por trás da selfie viral de Paulo Costa

Tracy Cortez não deixa de fazer uma pequena trollagem online.

Os fãs de MMA ficaram entusiasmados neste verão, quando Cortez foi visto em uma selfie com seu colega lutador do UFC e frequente instigador nas redes sociais, Paulo Costa. A foto era completamente inócua – pelo menos no que diz respeito a vários comentaristas que presumiram erroneamente que significava que havia um relacionamento romântico entre Cortez e Costa – mas Costa mais tarde fez questão de esclarecer a situação para qualquer pessoa que pudesse estar confusa:

Bom dia mtfks. Quer dizer, eu e Tracy somos apenas amigos, nada aconteceu, apenas tiramos uma selfie para um amigo em comum. Pare de intimidar pic.twitter.com/VMP7AfkNuN — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 2 de julho de 2023

Acontece que Cortez estava treinando no Brasil com Costa e sua equipe, e a foto foi tirada quando ela convidou todos para um Airbnb para jantar e assistir a um pay-per-view do UFC. Quando Costa descobriu que eles tinham um sócio em comum, o empresário Tiki Ghosn, ele decidiu que deveriam tirar uma foto juntos e o resto era história.

“Costa disse: ‘Ei, eu não sabia que você era gerenciado por Tiki’”, disse Cortez em A hora do MMA após uma vitória sobre Jasmine Jasudavicius no Noche UFC. “Eu disse: ‘Sim, esse é meu empresário, vamos mandar uma foto para ele’. Você pode simplesmente ver, é como um rápido, ‘tudo bem’, e eu continuo com o meu dia. Aí o Tiki mandou uma mensagem para ele e eles estão me mostrando e estamos rindo, e duas semanas depois eu volto para os Estados Unidos e o Paulo posta aquela foto. Certo? Foi tipo, ‘Feliz sexta-feira para Tracy e para mim’, literalmente, e eu acordei na manhã seguinte, ‘Oh meu Deus.’

“Eu meio que fiquei quieto. Depois Costa e sua noiva [Tamara Alves] me ligou: ‘Oh meu Deus, explodiu.’ E ela também sabe o que está fazendo, Tamara. Eles dizem, ‘Vamos resolver isso.’ Eu digo: ‘Tudo bem, obrigado. É engraçado, mas vocês abordam isso. E eles deixaram correr. Oh meu Deus. Aí eu deixei correr também. É o que é agora, não há como voltar atrás. Então eu não abordei, não me importei, falei que vou correr com isso também. Divirta-se, dê boas risadas. E foi isso. Foi literalmente isso, essa foi a história de fundo. Uma foto de um gerente e pronto.”

Com Cortez, Costa e a noiva de Costa envolvidos na piada, eles simplesmente deixaram a imaginação dos fãs correr solta até a hora de jogar água em qualquer boato desagradável. Para Cortez, que no geral fala positivamente sobre seu relacionamento com a comunidade online de MMA, ela não se importou em liderar as pessoas de forma inofensiva por alguns dias.

“Ele é simplesmente engraçado”, disse Cortez. “Ele não leva isso a sério, não leva as redes sociais a sério, é só risada. Quer dizer, acho que as pessoas sabiam [the truth], os fãs sabiam. No entanto, quem não gosta de trollar?”

Cortez não se arrepende de ser ativa nas redes sociais, embora planeje desacelerar à medida que sua carreira no UFC avança. Ela agora está com 5 a 0 no UFC depois de marcar uma vitória por decisão unânime sobre Jasudavicius.

Por mais que tenha gostado do quanto sua selfie com Costa mexeu com a cabeça das pessoas, ela também está encarando isso como um aprendizado.

“É apenas uma daquelas coisas em que tudo daqui em diante são apenas lições, provações e tribulações”, disse Cortez. “O que gosto, o que não gosto, o que farei de novo, o que não farei de novo. É uma daquelas coisas em que percebi que, se houvesse uma foto minha, ela poderia se tornar viral. Por que? Não sei. Apenas uma simples selfie, que se tornou viral.

“Eu sou uma pessoa muito reservada. Tenho um círculo muito pequeno que considero amigos. Então, qualquer coisa na vida pessoal, acho que vou ficar sozinho de agora em diante. Lição aprendida.”