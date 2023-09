Trade 360 está EM BUSCA de colaboradores no mercado

A Trade 360, agência que oferece soluções completas de marketing promocional, agindo de forma otimizada, através de ferramentas integradas em todas as plataformas de comunicação e da criação de diferenciais no ponto de venda, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Dessa forma, vale a pena consultar a lista abaixo:

Promotor de Vendas- Zona Sul, Oeste e Norte – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Repositor Ferista – São Paulo – Demonstrador / Promotor;

Demonstrador de Vendas – Belo Horizonte – MG – Demonstrador / Promotor;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Analista de Trade Marketing – Zona Sul – São Paulo – SP – Marketing;

Repositor (a) Motorizado – Suzano – SP – Demonstrador / Promotor;

Repositor (a) Motorizado – Curitiba – PR – Demonstrador / Promotor;

Assistente de Trade Marketing – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Marketing;

Repositor – – Zona Norte, Zona Leste e Centro – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor de Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Promotor;

Demonstrador (a) de Vendas – Piracicaba – SP – Demonstrador / Promotor.

Mais sobre a Trade 360

Falando mais sobre a empresa, podemos destacar que, com foco em Trade Marketing e ousadia em Live MKT, sabe o quanto é importante proporcionar experiências e integrar cada vez mais as marcas aos seus consumidores, tornando cada vez mais possível resultados positivos em suas estratégias.

Criada por profissionais com grande experiência no mercado de Trade Marketing, a Trade 360 sempre manteve em sua essência o espírito pelo empreendedorismo e a responsabilidade de gerar cases de sucesso e ações promocionais únicas.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!