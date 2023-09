Tradição Mineira & Gourmet ABRE VAGAS para Garçom, Atendente e muito mais!

A rede Tradição Mineira & Gourmet, um dos principais Restaurantes do Rio de Janeiro, cujo trabalho é focado em buffets a peso de alto padrão que são reconhecidos pela qualidade excepcional e grande variedade de pratos, está contratando profissionais no mercado. Dito isso, veja quais são as vagas disponíveis:

Atendente – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Diurno – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais Diurno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Churrasqueiro – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Copeiro Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cozinheiro (a) – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Cozinheiro Diurno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Cozinheiro Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estoquista – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Fiscal de Caixa – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Garçom – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Garçom Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Monitor (a) Diurno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Monitor (a) Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador (a) de Caixa Diurno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador de Caixa Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Pizzaiolo Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Recepcionista Diurno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Recepcionista Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Repositor de Buffet – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Sushiman – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Sushiman Noturno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre o Restaurante Tradição Mineira & Gourmet

Sobre a marca, podemos frisar que sua tradição é fazer comida com excelência e prestar um atendimento exemplar. Com mais de 20 anos de história, o sabor de seu tempero mineiro já está consolidado no paladar de quem vai ao Rio de Janeiro.

Em resumo, a empresa tem como visão querer ser reconhecida pelo seu posicionamento único, que alia a experiência do cliente com atendimento de qualidade e comida de alto padrão com uma variedade incrível, se tornando o principal e melhor restaurante de Petrópolis e do Rio de Janeiro.

Como enviar o portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas do Restaurante Tradição Mineira & Gourmet , é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (funções, benefícios, etc..) e se candidatar.

