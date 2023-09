Tragédia do Burning Man: investigação da morte entre 70.000 festivaleiros presos

TO Burning Man Project, que é um festival de música, artes e tecnologia, tem ganhado as manchetes recentemente devido às condições climáticas extremas que os frequentadores do festival enfrentam. Além disso, as autoridades de Nevada estão investigando uma morte no festival.

As inesperadas condições de chuva no deserto de Nevada prenderam 70,000 festivaeu espectadores enquanto eles estão olhando 3 pés de lama que impedem a entrada ou saída de pessoas, sejam elas de pé ou em veículos.

Neste ponto, os participantes procuram racionar sua comida, água e combustível para que possam sobreviver enquanto as condições climáticas lhes permitem partir. Cidade da Rocha Negra, a cidade improvisada e autossustentável criada para o festival no Deserto da Rocha Negra.

Sábado, Sargento Nathan Carmichaelcom o Gabinete do Xerife do Condado de Pershingfalou à CNN na manhã de domingo e disse que as pessoas saíram por conta própria e enfrentaram uma grande luta, no entanto, “a maioria dos trailers está presa no lugar,”.

De acordo com o Gabinete do Xerife, “A família foi notificada e a morte está sob investigação“, e pouco se sabe sobre o que aconteceu.

De acordo com o meio de comunicação, a pessoa foi encontrada na praiaos leitos de lagos secos e afundados no deserto, onde a única maneira de a água se mover é por evaporação, é por isso que uma pequena quantidade de água fica presa e cria inundações.

A pessoa falecida recebeu procedimentos de salvamento e esforços de reavivamento; no entanto, eles não tiveram sucesso e a pessoa morreu.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, “Tempestades mais fortes serão capazes de causar chuvas muito fortes, granizo pequeno e rajadas de vento de mais de 40 mph,”.

Isso levou o site do Burning Man a instruir os frequentadores do festival com “Por favor, NÃO dirija neste momento“, acrescentaram.”Iremos atualizá-lo sobre a proibição de dirigir depois que esta frente climática deixar a área.”

Por quanto tempo os festivaleiros ficarão presos lá?

Os organizadores do Burning Man mencionaram em um comunicado que “No momento, não temos um tempo estimado para que as estradas fiquem secas o suficiente para que os trailers ou veículos possam navegar com segurança. Segunda-feira no final do dia seria possível se as condições climáticas estivessem a nosso favor. Poderia ser mais cedo.“