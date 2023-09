trajetória vencedora de um piauiense que recebeu o benefício é destaque nacional

Um Ciclo de Pobreza Estrutural Quebrado

Dener Silva Miranda, engenheiro de software de 31 anos, é um exemplo de sucesso que teve sua vida transformada pelo Bolsa Família. Ele e sua irmã, Vitória, fazem parte da primeira geração de beneficiários do programa e conseguiram deixá-lo na vida adulta. Dener trabalha remotamente para uma empresa de Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto Vitória estuda Medicina em São Paulo com uma bolsa do Fies, programa de financiamento estudantil do governo federal.

Dener relembra os desafios enfrentados por sua família durante a infância. Seus avós eram analfabetos, sua mãe estudou apenas até a quarta série e seu pai nunca concluiu o ensino médio. A situação financeira da família era precária e eles dependiam do Bolsa Família para garantir o básico do básico. O programa trouxe estabilidade, mas Dener destaca que a saída permanente da pobreza exige uma combinação de transferência de renda com outras políticas públicas, como investimento em educação e infraestrutura.

A Importância da Educação na Quebra do Ciclo da Pobreza

A educação desempenhou um papel fundamental na transformação da vida de Dener e Vitória. Dener estudou a maior parte do ensino fundamental em escola pública, enquanto Vitória teve a oportunidade de estudar no Sesi e em escolas particulares. O acesso à educação de qualidade proporcionado pelo Bolsa Família abriu portas para que ambos pudessem ingressar no ensino superior.

Dener foi o primeiro de sua família a entrar na universidade, cursando Ciência da Computação na Universidade Federal do Ceará. Ele teve a oportunidade de fazer intercâmbio pelo programa Ciência sem Fronteiras e estudou na Universidade de Dundee, na Escócia. Já Vitória está cursando Medicina em São Paulo graças a uma bolsa do Fies.

A trajetória desses irmãos mostra que o Bolsa Família não foi a única ferramenta que os ajudou a sair da pobreza. O acesso à educação de qualidade e a oportunidade de cursar o ensino superior foram essenciais para a transformação de suas vidas.

O Impacto do Bolsa Família na Estabilidade Financeira das Famílias

O Bolsa Família, ao reunir quatro programas de transferência de renda do governo, trouxe estabilidade financeira para muitas famílias brasileiras. O programa foi criado durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e passou a ser implementado em 2003, no início do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Inicialmente, o Bolsa Família previa um benefício básico de R$ 50 para famílias com renda per capita de até R$ 50 e um benefício variável de R$ 15 para famílias com crianças e adolescentes com renda per capita de até R$ 100. O valor do benefício aumentou ao longo dos anos e, atualmente, as famílias podem receber até R$ 600, dependendo da composição familiar e da renda per capita.

O programa tem sido fundamental para garantir o básico do básico para muitas famílias brasileiras. Dener destaca que, apesar de não resolver todos os problemas, o Bolsa Família trouxe estabilidade e a certeza de que havia um suporte financeiro para manter as coisas funcionando.

A Importância das Condicionalidades do Programa

Uma das características do Bolsa Família são as condicionalidades, que visam garantir o acesso à educação e à saúde das crianças e adolescentes beneficiários do programa. A manutenção das crianças na escola e os cuidados com sua saúde são requisitos para que as famílias continuem recebendo o benefício.

Estudos realizados pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social mostram que a maioria das pessoas que deixaram o programa conseguiu por conta própria, graças ao acesso à educação e ao desenvolvimento de habilidades que lhes permitiram encontrar empregos formais e sair da pobreza.

É importante ressaltar que as condicionalidades do Bolsa Família foram fundamentais para que as crianças e adolescentes beneficiários acumulassem capital humano, o que lhes garantiu um emprego formal e a saída da pobreza. No entanto, é necessário considerar que choques econômicos, como a pandemia, podem levar algumas dessas pessoas de volta à condição de vulnerabilidade.

Os Desafios do Programa Bolsa Família

Apesar dos avanços proporcionados pelo Bolsa Família, ainda há desafios a serem enfrentados. Laura Muller Machado, professora do Insper e ex-secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, destaca a importância de um programa de assistência de renda focalizado para aqueles que mais precisam.

Machado ressalta que o Bolsa Família nunca teve a preocupação de auxiliar as famílias na busca por autonomia. Ela defende a implementação de um plano de acompanhamento para que as famílias beneficiárias possam superar a pobreza de forma sustentável. Além disso, Machado sugere uma melhor focalização do programa nas famílias com crianças e a implementação de um modelo que complemente a renda das famílias até um certo patamar, incentivando a busca por emprego e a superação da vulnerabilidade.

Outro desafio apontado por Machado é a desigualdade presente no programa, especialmente em relação ao valor do benefício. Atualmente, uma família que recebe R$ 216 por pessoa tem direito ao benefício de R$ 600, enquanto uma que recebe R$ 219 não tem direito a nada. A pesquisadora sugere a adoção de um modelo semelhante ao Benefício de Superação da Pobreza, que complementava a renda das famílias até um certo patamar.

O Bolsa Família tem sido um importante instrumento na luta contra a pobreza no Brasil. Ao longo de 20 anos, o programa transformou a vida de milhões de famílias, proporcionando estabilidade financeira, acesso à educação e oportunidades de crescimento. No entanto, ainda há desafios a serem superados para garantir que o programa seja efetivo na saída permanente da pobreza.

A combinação da transferência de renda com investimentos em educação, infraestrutura e outras políticas públicas é fundamental para que as famílias beneficiárias possam conquistar autonomia e superar a pobreza de forma sustentável. O Bolsa Família, em conjunto com outras iniciativas, pode contribuir para a transformação social e para a construção de um país mais justo e igualitário.