Trakto Show Penedo 2023 supera inscrições de participantes e inclui mais penedenses nas palestras

Mais de quatro mil pessoas estão inscritas para as palestras do Trakto Show Penedo 2023, praticamente o dobro do ano passado. O aumento do interesse dos moradores e visitantes, inclusive de outros estados, comprova o sucesso da iniciativa que tem apoio da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas.

Inaugurando o formato ‘centro de convenções a céu aberto’, a edição deste ano tem o palco Velho Chico posicionado em frente à Praça 12 de Abril, com o rio ao fundo, e Arena Trakto mantida no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco.

“Pelo segundo ano consecutivo, estamos realizando aqui em Penedo esse grande evento de empreendedorismo, de tecnologia e de inovação, que é o Trakto Show. A exemplo do ano passado, esse ano está sendo um sucesso muito grande, inclusive com o dobro das inscrições de pessoas”, destaca o Prefeito Ronaldo Lopes, enaltecendo Penedo como a cidade mais inovadora e mais criativa de Alagoas.

Paulo Tenório, CEO e fundador da Trakto, também ressalta o sucesso do evento. “A gente bateu esse ano todos os recordes de ano passado. São mais de 4 mil inscrições de pessoas que vieram de vários estados, da Bahia, da Paraíba, de Sergipe, de Pernambuco vindo aqui para Penedo, então é uma oportunidade incrível de levar o nome e Penedo para fora”.

Com programação diversificada, o Trakto Show Penedo também ampliou a participação de empreendedores locais. “Esse ano a gente colocou 16 palestrantes de Penedo no palco do Trakto Show, valorizando o empreendedorismo local. São mais de 200 pessoas trabalhando na produção e a ideia que a gente tem é gerar oportunidade de emprego e renda não só durante e antes do evento, mas principalmente após”, completa Paulo Tenório.

O incentivo ao empreendedorismo, com ideias inspiradoras e orientação especializada, pode impactar ainda mais a economia do município, como explica Tenório.

“Se 300 pessoas conseguirem montar seus próximos negócios, com faturamento médio de dois mil reais, a gente está falando um faturamento anual na casa de oito milhões de reais, trazendo para a economia de Penedo”.

Nestes dois dias do Trakto Show, cerca de oito mil pessoas devem circular em Penedo. “Hotéis e pousadas estão lotados, ou seja, é um impacto muito positivo na economia local e essas pessoas que vieram para o evento vão usar bares, restaurantes e os serviços da cidade. Então a Prefeitura de Penedo investe porque sabe que o evento gera retorno e, acima de tudo, traz acesso ao empreendedorismo e ao empreendedorismo criativo, que é a vocação dessa belíssima cidade”, afirma Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Antônio Fon, Bruno Vieira, Edvan Ferreira, Leandro Alves, Thiago Sampaio e Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves e Felipe Cavalcante