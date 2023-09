Trakto Show Penedo aumenta consumo no comércio e serviços, movimentando a economia do município

Cerca de 80% dos turistas consumiram em bares e restaurantes, e alguns estabelecimentos do comércio registraram 30% de aumento no faturamento

Durante os dias de Trakto Show Penedo, que movimentou e transformou o Centro Histórico em um verdadeiro centro de convenções a céu aberto no último final de semana, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), realizou uma Pesquisa de Demanda Turística com os turistas que prestigiaram o evento.

E o saldo foi bastante positivo. Do total de turistas que ocuparam os hotéis e pousadas de Penedo durante os dias 22, 23 e 24 de setembro, cerca de 75% vieram exclusivamente para o Trakto Show Penedo, demonstrando a força do evento, que atraiu visitantes que movimentaram vários setores econômicos da cidade. Destes, mais de 21% optaram por permanecer na cidade entre três a cinco dias, ou seja, usufruíram da infraestrutura e dos serviços de Penedo por mais tempo. Do total dos entrevistados, apenas 12% escolheram fazer “bate e volta”.

Foi percebido também que, cerca de 80% dos turistas realizaram as suas refeições em bares e restaurantes da cidade. O efeito multiplicador, que é uma característica forte do turismo, também beneficiou os prestadores de serviços turísticos que vendem passeios. Prova disso é que, os entrevistados aproveitaram para curtir o Destino Penedo.

Enquanto pelo menos a metade dos entrevistados optaram pela contratação de passeios de barco pelo Rio São Francisco, 80% visitaram igrejas, museus e outros equipamentos. Vale ressaltar que, tudo isso só foi possível graças a iniciativa da Prefeitura de Penedo, que abriu os pontos turísticos no sábado e no domingo, nos dois turnos (manhã e tarde).

“O objetivo da Trakto é de fomentar o empreendedorismo e dar acesso ao que há de mais novo na tecnologia e inovação aos profissionais e empreendedores de Penedo. Mas, além disso, os resultados demonstram a importância do turismo de eventos para o desenvolvimento econômico do município”, disse Jair Galvão, gestor da SETUREC.

E não foi somente o setor turístico que colheu frutos com a realização do Trakto Show, em Penedo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), algumas lojas do comércio registraram aumento, tanto no fluxo de vendas, quanto no movimento.

“Foi muito bom ter visto Penedo colocando em prática o conceito de centro de convenções a céu aberto, com uma estrutura fantástica e diversos stands, que ocuparam todo o espaço do nosso Centro Histórico. Foi muito bom ter visto a cidade daquela forma”, disse Gabriel Melo, empresário da Pousada Vila do Penedo, um dos empreendimentos que registraram 100% de ocupação.

Por: Thaciana Lima – Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa