Trakto Show Penedo destaca protagonismo local e cria rede de apoio para o empreendedores

A edição 2023 do Trakto Show Penedo registrou 4.428 inscrições, todas gratuitas, e ampliou a participação de empreendedores locais, com 16 responsáveis por iniciativas bem sucedidas incluídos na programação levada ao público neste último final de semana.

Na arena instalada no Centro de Convenções, pessoas que geram emprego e renda em Penedo comentaram suas experiências exitosas, de forma descontraída e compartilha, inclusive sobre perdas que ensinam muito sobre como acertar na próxima vez.

Da mesma forma, o palco Velho Chico também foi aberto para a divulgação de iniciativas inovadoras e inspiradoras.

A nova configuração do Trakto Show Penedo fora do antigo Cinema São Francisco é mais um acerto do evento que confirma a vocação de ‘centro de convenções a céu aberto’ na cidade histórica.

E na trilha da colaboração com o desenvolvimento local, a Trakto lançou na tarde do domingo, 24, o Grupo VIP Penedo. Quem estava na plateia da arena principal, só precisou apontar seu smartphone para o QR-Code para receber serviços exclusivos para cem participantes.

A orientação especializada gera acesso ao Trakto Premium, rede de apoio exclusiva, cursos de qualidade e parcerias locais por apenas cinquenta reais ao ano.

O impulso para o crescimento profissional e pessoal tem ainda um prêmio, o Empreendedor do Ano. Em 2023, o barbeiro e cabeleireiro Lenisson dos Santos (@lenisonpenedense) recebeu o troféu das mãos de Paulo Tenório, CEO e fundador da Trakto.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Antônio Fon, Bruno Vieira, Edvan Ferreira, Leandro Alves e Thiago Sampaio