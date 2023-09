Trakto Show Penedo: Hotéis e pousadas registram 100% de ocupação durante os dias do evento

Diego Ribas e Lucy Alves são presenças confirmadas no evento, que vai movimentar todo o Centro Histórico da cidade neste final de semana

O Trakto Show Penedo está movimentando diretamente todos os setores da cidade e um deles é o turismo. Prova disso são os hotéis e pousadas que registram 100% de ocupação neste final de semana, quando acontece a segunda edição do trabalho apoiado pela Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

O evento traz atrações nacionais como o Diego Ribas, ex-jogador de futebol, e a cantora e atriz Lucy Alves, assim como influenciadores locais e regionais com o propósito de fomentar a economia criativa, incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios em Penedo.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas investe, de forma muito acertada, na tecnologia e na inovação como ferramentas de transformação e desenvolvimento de Penedo.

“O Trakto Show permite que o penedense tenha acesso ao que há de mais novo no mundo do marketing, da criatividade e do empreendedorismo. Além disso, Penedo se apresenta como um destino de eventos, com um centro de convenções a céu aberto, recebendo pessoas de vários estados e regiões do Brasil, movimentando o turismo e a economia”, destaca Jair Galvão.

“Me sinto muito feliz em ver Penedo tão movimentada dessa forma, é uma satisfação enorme. Fico muito feliz, também por Penedo proporcionar a todos um evento como esse, 100% gratuito para o público. Não posso deixar de citar a Trakto, por acreditar no nosso potencial”, disse Gabriel Melo, proprietário da Pousada Vila do Penedo.

Já Aline Peixoto, empresária do Hotel São Francisco, disse que está satisfeita com a atual gestão. “Toda a equipe é capacitada e empenhada para fazer com que Penedo seja, de fato, um destino turístico para todas as áreas. É perceptível o grande movimento que a cidade está tendo”.

A segunda edição do evento contará com dois palcos: o Velho Chico, instalado em frente à Praça 12 de Abril, com vista para o Rio São Francisco, o que vai proporcionar uma experiência única; e a Arena Trakto, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco.

Vale ressaltar, também, que os bares e restaurantes da cidade estarão abertos e funcionando antes, durante e após a programação do Trakto Show Penedo 2023.

Confira a programação completa aqui

Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC