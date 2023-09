Transações via PIX serão cobradas? Veja as novidades do sistema de pagamentos

Nas últimas semanas, as redes sociais foram tomadas por uma onda de informações contraditórias sobre a possível taxação das transações via PIX, gerando confusão e preocupação entre os usuários. Para esclarecer o cenário atual, é importante separar os fatos da desinformação e entender as condições envolvidas.

De acordo com informações fornecidas pelo Banco Central, as pessoas físicas não serão afetadas por taxas em suas transações via PIX. Isso inclui tanto o pagamento de contas quanto a recepção de valores através desse meio de pagamento. É uma garantia de que as operações cotidianas dos cidadãos não serão oneradas.

No entanto, é relevante notar que alguns bancos já implementaram a cobrança de taxas para transações via PIX realizadas por pessoas jurídicas. Isso significa que empresas podem ser sujeitas a tarifas associadas às transferências eletrônicas. Um exemplo recente disso foi a Caixa Econômica Federal, que anunciou a intenção de impor tais tarifas no mês de junho, mas recuou rapidamente, suspendendo a medida no dia seguinte.

É importante destacar que a discussão sobre a taxação do PIX se limita a transações realizadas por pessoas jurídicas e não abrange transações realizadas por pessoas físicas. As notícias falsas que circularam nas redes sociais não mencionaram essa distinção, o que contribuiu para a confusão generalizada.

O PIX é gratuito para pessoas físicas e jurídicas?

O PIX, sistema de pagamentos criado e gerido pelo Banco Central, é gratuito para pessoas físicas. No entanto, para pessoas jurídicas, a gratuidade pode variar de acordo com a política de preços de cada instituição financeira. Isso significa que alguns bancos e instituições financeiras poderiam cobrar tarifas ou taxas pelo uso do PIX em transações empresariais.

É importante ressaltar que as políticas relacionadas ao PIX podem mudar ao longo do tempo, e cada instituição financeira tem a autonomia para definir suas próprias políticas de preços. Portanto, para obter informações atualizadas sobre se o PIX é gratuito para pessoas jurídicas e as condições específicas aplicáveis, é recomendável entrar em contato com o banco ou instituição financeira de relacionamento.

Veja em quais empresas não existe cobrança para PJ

O PIX PJ é uma modalidade do sistema de pagamento instantâneo que é voltada para transações envolvendo pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Assim como o PIX tradicional, o PIX PJ permite a transferência de dinheiro de forma rápida e segura, 24 horas por dia, sete dias por semana, mas é direcionado especificamente para fins comerciais.

Atualmente, ainda existem bancos e fintechs que oferecem o uso do PIX PJ sem a imposição de tarifas. Entre as instituições que continuam a proporcionar essa gratuidade para as empresas estão:

C6 Bank

Caixa Econômica

Banco Inter

Nubank

Neon

PicPay

Banco Mercantil do Brasil

Essas instituições têm mantido a política de não cobrar taxas pelo uso do PIX para transações envolvendo pessoas jurídicas. Essa medida pode ser uma vantagem para empresas que buscam reduzir custos operacionais em suas operações financeiras.

Vale destacar que as políticas de tarifação relacionadas ao PIX estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo, à medida que as instituições financeiras se adaptam à competição no mercado. Por esse motivo, é recomendado consultar as diretrizes particulares de cada instituição para obter informações atualizadas sobre as tarifas associadas ao PIX PJ.