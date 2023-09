Transpetro deve publicar editais em breve

A publicação dos três novos editais dos próximos processos seletivos da Transpetro deverão ocorrer na próxima sexta-feira, 29 de setembro.

Durante a última quinta-feira, 21 de setembro, a assessoria de imprensa da estatal manteve a informação sobre a abertura de um novo edital ainda para este mês. Contudo, uma possível data ainda não foi confirmada.

Portanto, é possível que a publicação seja feita antes ou, até mesmo, no sábado, dia 30 de setembro. A previsão de publicação é da própria Transpetro, em julho deste ano, época em que o certame recebeu autorização do Governo Federal.

Próximo concurso terá diversidade

O próximo processo seletivo da Transpetro irá contar com cargos de nível médio e superior. No entanto, até o momento, ainda não é possível saber o número total de oportunidades.

A estatal confirmou que o concurso irá contar com vagar reservadas para cotas. Assim, para o quadro de servidores em terra, 10% das vagas serão para pessoas com deficiência.

Além disso, o processo seletivo também contará com 20% das vagas voltadas para pessoas pretas e pardas.

“Somos uma empresa cada vez mais inclusiva. Incentivamos a participação de mulheres, pessoas não brancas, LGBTQIA+ e PcDs no processo seletivo. Nossa política de Recursos Humanos, pacote remuneratório e benefícios posicionam a Transpetro como uma empresa de referência no mercado de trabalho nacional, despertando o interesse de diversos profissionais”, pontuou a gerente setorial de Dimensionamento e Provimento da Transpetro, Daiana Mello Pereira.



Segundo a Norma da Autoridade Marítima (Normam 13), os candidatos interessados em concorrer a vagas voltadas para o quadro de Mar devem ter registro como aquaviários.

Nesse sentido, os últimos processos seletivos do quadro de servidores de Mar e Terra da Transpetro foram nos anos de 2017 e 2018, respectivamente.

De acordo com a estatal, o novo concurso contará com diferenciais como apoio à diversidade e regionalização.

“Nosso objetivo no processo para o quadro de terra é atender à necessidade de efetivo por região, abrindo a possibilidade de cada candidato escolher a área de atuação, de acordo com sua formação profissional e o estado onde prestará serviço. Isso garante maior assertividade para cada vaga”, destacou o gerente executivo de Recursos Humanos da Transpetro, Alexandre Jatczak.

Transpetro oferece benefícios aos seus funcionários

Além da remuneração, a Transpetro costuma ofertar diversos benefícios aos seus funcionários, como:

Auxílio-creche ou auxílio-acompanhante;

Auxílio-ensino para filhos;

Assistência multidisciplinar de saúde;

Benefício-farmácia;

Plano opcional de previdência complementar;

Programa de assistência especial voltado a portadores de deficiência e remuneração variável.

Até o momento, os salários ainda não foram revelados. Contudo, durante o último concurso da empresa, no ano de 2018, a remuneração inicial chegou a até R$ 10,7 mil.

Ademais, durante o mês de maio, após assumir a presidência da Transpetro, Sérgio Bacci retomou a realização de novas seleções. Na época, Bacci chegou a comentar que empresa não seria privatizada, defendendo a contratação de novos servidores.

Nesse sentido, o novo presidente reforçou uma política de renovação do quadro de servidores.

“Nós vamos ampliar os serviços, contratar navios e buscar outros clientes para tentar atender. Então, nós vamos ampliar a capacidade da Transpetro e, para isso, vamos precisar de mais pessoas colaborando com a gente aqui. Então, espero que ainda este ano a gente consiga elaborar os editais para concurso público”, destacou.

Cesgranrio irá atuar como banca organizadora

A Fundação Cesgranrio acabou sendo a empresa selecionada para atuar como banca organizadora dos próximos concursos públicos da Transpetro.

Desta forma, a mesma ficará responsável pelo processo de inscrição dos candidatos, aplicação das etapas seletivas e divulgação do resultado final do certame.

Além disso, a banca também ficou responsável do último concurso organizado pela estatal, no ano de 2018. Portanto, é interessante que os candidatos já busquem as provas anteriores, a fim de entender melhor o estilo da banca.

Como foi o último concurso da Transpetro?

O último certame da Transpetro ocorreu no ano de 2018 para o quadro de terra.

Na época, o edital contou com a oferta de 1.650 vagas. Isto é, sendo 156 para ingresso imediato e outras 1.494 para a formação de cadastro de reserva.

A maior parte das oportunidades foi para o Rio de Janeiro, local onde se encontra a sede da Transpetro.

Contudo, também foram disponibilizadas vagas para as cidades de São Paulo, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Todos os cargos do certame contaram com a aplicação de uma prova objetiva, exceto para o posto de advogado júnior, que também apresentou um exame discursivo.

Assim, a etapa objetiva foi composta por 60 questões para carreiras de nível médio e técnico. Já os cargos de nível superior, apresentaram uma avaliação com um total de 70 questões.

Entenda o último exame

O exame objetivo para as carreiras que apresentavam exigência de nível médio e técnico contou com 20 questões sobre Conhecimentos Básicos, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática, além de outras 40 questões sobre Conhecimentos Específicos.

Para a função de técnico de administração e controle júnior, as disciplinas cobradas foram as seguintes:



Processos administrativos;

Legislação;

Logística;

Contabilidade.

Desse modo, para obter a aprovação no concurso da Transpetro, o candidato deveria:

Alcançar uma pontuação de, ao menos, metade dos pontos dos blocos sobre Conhecimentos Gerais e Específicos;

Não zerar os cadernos de Português e Matemática.

Já o exame para cargos de nível superior, contou com um total de 70 questões, sendo 20 sobre Conhecimentos Básicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Inglês. Além de outras 50 questões sobre Conhecimentos Específicos.

Para obter a aprovação, o candidato deveria:

Alcançar uma pontuação de, pelo menos, metade dos pontos presentes nos blocos sobre Conhecimentos Gerais e Específicos;

Não zerar os cadernos de Português e Inglês.

Para a carreira de advogado, os candidatos também foram submetidos a uma prova discursiva, que continha duas questões, cada uma com o valor de 10 pontos.

É possível, portanto, que o próximo concurso tenha formatos semelhantes. Logo, é muito importante que aqueles que desejam trabalhar na Transpetro já reforcem seus preparativos, visto que o edital sai em breve.