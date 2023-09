Travis Barker confirma a cirurgia fetal de Kourtney Kardashian para salvar a vida do feto

Piscar-182 baterista Travis Barker teve que deixar a turnê da banda para atender uma emergência familiar urgente. Inicialmente, ele não ofereceu detalhes sobre o que exatamente aconteceu, mas o mundo inteiro presumiu que tinha algo a ver com a esposa. Kourtney Kardashian gravidez. Depois de dias de silêncio no rádio, ambos Travis Barker e sua esposa confirmaram que ela teve que se submeter a uma cirurgia delicada para salvar a vida do feto. Felizmente, o procedimento foi bem-sucedido e eles conseguiram manter o bebê vivo e bem. Esta foi uma cirurgia fetal que precisava ser mantida em segredo até sabermos o resultado. Agora que o perigo passou, Kourtney Kardashian divulgou um comunicado em sua página do Instagram.

Kourtney Kardashian anuncia a Travis Barker que está grávida durante um show

Aqui está o que Kourtney escreveu em seu perfil do Instagram: “Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado durante a turnê para estar comigo no hospital e cuidar de para mim depois, minha rocha. E para minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso. Como alguém que teve três gestações muito fáceis no passado, eu não estava preparada para o medo de correr para uma cirurgia fetal urgente. Eu não Não acho que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a entender esse sentimento de medo. Tenho uma compreensão e um respeito totalmente novos pelas mães que tiveram que lutar por seus bebês durante a gravidez.

O Blink-182 está retomando a turnê mundial?

Em meio a todo o mistério sobre o assunto familiar urgente que Travis Barker teve que comparecer, seus fãs esperavam uma atualização do próprio homem. Travis agradeceu a Deus pelo sucesso da cirurgia e confirmou que o Blink-182 está retomando a turnê mundial. Atualmente, eles continuarão seus shows na Bélgica na próxima sexta-feira. Quanto às datas da turnê no Reino Unido que foram adiadas, mais informações da banda serão divulgadas assim que estiverem disponíveis. As datas adiadas são para os shows em Glasgow, Belfast e Dublin. Felizmente as notícias foram positivas e a banda poderá continuar arrasando.