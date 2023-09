Travis Barker sai do hospital com Kourtney Kardashian, ainda grávida

Travis Barker a emergência familiar de parece estar ligada à sua esposa grávida, Kourtney Kardashian – como esperado – mas ela ainda está com o pãozinho no forno.

A roqueira do Blink-182 e a irmã mais velha de Kardashian foram fotografadas saindo de um hospital na área de Los Angeles no sábado… onde embarcaram em um SUV que os esperava com alguns treinadores e seguranças a reboque também. Como você pode ver, KK ainda parece muito grávida… e está de pé.