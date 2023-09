Travis Hunter, estrela bidirecional do Colorado, levado ao hospital no segundo tempo contra CSU

Universidade do Colorado estrela de duas vias Travis Caçador foi levado a um hospital para avaliação durante o terceiro trimestre do Búfalos‘jogo contra Estado do Coloradono Folsom Field no sábado à noite.

A escola não anunciou imediatamente o motivo pelo qual Hunter foi descartado e transportado para um hospital, mas ele absorveu um golpe ilegal na barriga no segundo quarto devido a uma incompletude na linha lateral do Colorado.

Deion Sanders fala à equipe sobre os comentários do técnico do Colorado StateBúfalos do Colorado

O Carneiros foram apitados por duas faltas na jogada. Segurança Henry Blackburn foi sinalizado por interferência de passe e níquel de volta Ayden Heitor foi considerado falta por conduta antidesportiva após uma rebatida tardia fora de campo no meio de Hunter.

Hunter, que anteriormente cometeu um fumble que foi devolvido para um touchdown, voltou ao jogo, jogando tanto no ataque quanto na defesa, mas saiu no início do terceiro quarto.

Os Buffaloes estavam atrás dos Rams por 21-14 quando Hunter foi transportado para um hospital. Junto com o quarterback do Buffs Shedeur SandersHenry foi mencionado como um dos primeiros candidatos ao Troféu Heisman depois de jogar como cornerback e recebedor para o técnico Deion Sanders.