Travis Kelce diz que convidou Taylor Swift para o jogo dos Chiefs, ‘Veremos o que acontece’

Travis Kelce acabou de confirmar que pelo menos fez contato com Taylor Swift em meio a rumores de que os dois têm saído recentemente … revelando que ele convidou a estrela pop para um próximo jogo dos Chiefs.

Pat McAfee teve a dificuldade de se abrir sobre os rumores de que ele tem visto Swift discretamente nas últimas semanas no episódio de quinta-feira do “The Pat McAfee Show” … e embora Kelce não tenha abordado exatamente nenhum detalhe de frente – ele admitiu que está estive conversando com o cantor de “Cruel Summer”.