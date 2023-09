Travis Kelce é perseguido online por promover vacinas em um comercial da Pfizer

Tpode ter havido uma época durante a pandemia global em que a promoção de vacinas era considerada um serviço público, especialmente por parte de atletas e celebridades. Mas a divisão no país nos últimos anos fez com que esta prática fosse completamente rejeitada. Agora, toda pessoa famosa que decide apoiar a indústria farmacêutica é incendiada online instantaneamente. Antes desta manhã de sábado, Travis Kelce praticamente tinha todos os fãs da NFL no bolso, especialmente em meio ao seu recente contato com Taylor Swift. Mas ele apareceu recentemente em um comercial da Pfizer promovendo reforços de vacinas, o que é totalmente rejeitado por grande parte da sociedade americana.

Reações ao comercial da Pfizer de Travis Kelce

Como esperado, grande parte da Internet não gostou de Travis Kelce promovendo reforços de vacinas. Um atleta profissional usando sua plataforma para convencer as pessoas a vacinarem quando o clima político está tão dividido no momento. Este movimento afasta definitivamente uma grande parte dos fãs que são completamente contra uma narrativa que só serve para tornar as grandes empresas farmacêuticas muito mais ricas do que já são. É verdade que a mídia tradicional faz de tudo para promover vacinas ao mesmo tempo. Imediatamente, as pessoas começaram a apontar como Travis Kelce está fazendo essa promoção por dinheiro, sem nem pensar nas possíveis repercussões que isso pode ter na sociedade. A mãe de Travis também participou do comercial que divulga o novo booster Pfixer, ele exibiu seus dois anéis do Super Bowl como parte do roteiro que divulga esses boosters. A reação é verdadeiramente notável contra Travis Kelce e sua mãe.

Sua conta no Instagram diz: “Com minha agenda, economizar tempo é fundamental. O CDC diz que você pode tomar a vacina COVID-19 atualizada desta temporada quando tomar a vacina contra a gripe, se precisar de ambas. pare! Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se isso seria adequado para você. Você também pode visitar o site Vacines.gov do CDC para saber mais e agendar uma consulta. Este vídeo é apenas para residentes nos EUA e deve ser visto como foi originalmente produzido em parceria com a Pfizer. As informações fornecidas são apenas para fins educacionais e não se destinam a substituir discussões com um profissional de saúde.”