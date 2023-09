Travis Kelce e Taylor Swift praticamente confirmam o romance, nem todo Swiftie aprova

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e sensação da música pop Taylor Swift quase confirmaram seu relacionamento romântico no domingo, quando partiram Estádio Ponta de Flecha lado a lado após o reinado Super Bowl vitória dos campeões sobre o Ursos de Chicago na semana 3 de 2023 NFL temporada.

Swift, 33 anos, aproveitou a vitória do Chiefs por 41-10 sentado ao lado da mãe de Travis, Donna Kelce, e comemorou o touchdown do tight end com paixão. Ela estava vestindo uma jaqueta do Chiefs na cintura enquanto caminhava ao lado dele após o jogo.

Taylor Swift rouba a cena enquanto torce por Travis KelceParker Johnson

Travis, 33, revelou antes do jogo que havia convidado Swift para vê-lo jogar no Arrowhead Stadium depois que ela rejeitou um bracelete com seu número de telefone.

Ele claramente não aceitou não como resposta e agora é o mais recente interesse amoroso de Swift, que está saindo de um longo relacionamento com o ator Joe Alwyn.

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes disse durante sua entrevista pós-jogo que “sentiu pressão” para conseguir um caça-tanques para Kelce para deixar “Swfities” feliz, mas nem todos os fãs de Swift aprovam seu novo relacionamento.

O maior fã de Taylor Swift não entende o hype de Travis Kelce

Banqueta esportiva Presidente Kelly Keegsa autoproclamada maior Swiftie do mundo, compartilhou um vídeo retórico no qual ela desaprova Kelce.

“Nunca, em um milhão de anos, pensei que teria que tirar um tempo do meu domingo para assistir o jogo dos Chiefs”, disse Keegs. “Eu os escolhi hoje para vencer porque pensei: ‘Ok, se ainda estamos fazendo isso, ainda estamos fazendo isso.’ Não posso acreditar que Taylor esteja neste jogo.

“Ela adorava todas aquelas besteiras cafonas…? Ele é tão nojento. Não tenho interesse nele. Ela está com Donna Kelce? Tudo sobre isso eu odeio, mas ela parece adorar.”

Keegs, 32, disse que ela não está “merdando” com Swift, mas a criticou por trair o Filadélfia Eagleso time da NFL do cantor.

Jason Kelce reage a Kelly Keegs

Centro Eages Jason Kelce, irmão de Travis e co-apresentador do podcast “New Heights”, claramente achou o discurso de Keegs hilário. Ele republicou o vídeo com a legenda: “PREGUE!!!! Go Birds!”

Keegs continuou seu discurso dizendo que Swift deve estar com Kelce porque ele tem “bom d—” e eventualmente pareceu gostar da ideia de seu relacionamento.

“Não estou cagando com Taylor agora”, disse Keegs. “Só estou dizendo que acho que ela está um pouco impressionada. Talvez o idiota de Travis seja assim porque você não trai seu time e então veste uma camisa do Chiefs e pula para cima e para baixo em uma cabine com sua mãe se seu d — não for tão bom.

“Apesar de quão vil e embaraçosamente coxo ele pareça, ele deve ter aquele bom jogo, tão bom para ela.”