Travis Kelce incerto para jogar pelo Chiefs na próxima quinta-feira em meio a uma nova hiperextensão do joelho

Tele Chefes de Kansas City pode perder a presença do tight end Travis Kelce próxima quinta-feira, quando a temporada da NFL começar na próxima quinta-feira. Enquanto o Leões de Detroit jogar contra o Chiefs, o treino de terça-feira não terminou como o time do Kansas esperava. Treinador Andy Reid disse à imprensa após o treino que Travis Kelce esticou o joelho durante o treino e está listado como questionável para o jogo de quinta-feira. A notícia chega pouco antes do início da nova temporada dentro da equipe que começará a defender o título contra os Leões e tem grandes esperanças de repetir o desempenho da temporada anterior. Patrick Mahomes faz uma dupla fantástica com Travis Kelce e ele espera que o grande homem esteja pronto para a semana 2.

Como é protocolo, o Chefes de Kansas CityA equipe médica examinará mais de perto o joelho de Travis Kelce e fará uma avaliação adequada da extensão do dano. Normalmente, recebemos respostas no mesmo dia, por isso estamos todos aguardando uma atualização ainda na terça-feira. Quando a lesão ocorreu, o treinador estava bem na frente quando aconteceu e soube imediatamente o que aconteceu com Travis. Após o treino, o treinador Reid disse: “Eles estão olhando agora. Vamos ver como vai. Ele hiperestendeu o joelho. O próximo cara entra – e nós rolamos. Isso é o que você faz, se for o caso. Estamos focados no galera que está aqui, se preparando para tocar Leões, e é aí que estou. Se você não está lá, você não está lá, esse é o nome deste jogo.”

Como possíveis substitutos enquanto ele se recupera da lesão, o Kansas City Chiefs tem a terceira opção Noah Gray e quarta opção Blake Bell. Segunda opção TE Jody Fortson já faz parte da lista de Reservas/Lesões e não poderá jogar como substituto de Travis Kelce. Por agora, Patrick Mahomes terá que se contentar com o técnico tight end Reid decidir jogar ao lado dele. Enquanto Kelce se recupera, este provavelmente será um teste difícil que estabelecerá um padrão para o que o Kansas City Chiefs pode fazer sem um de seus melhores jogadores ofensivos. Nós nos sentimos péssimos por todos aqueles jogadores de Fantasy Football que tinham Kelce em seu elenco, isso deve doer.