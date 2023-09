Travis Kelce twerk melhor do que Taylor Swift depois de provocar que seu joelho machucado ainda pode doer

Atodos nós continuamos pulando no Travis Kelce e Taylor Swift trem romântico, o Chefes de Kansas City‘TE está se recuperando de um hiperextensão de joelho que o impediu de jogar a semana 1 do novo NFL temporada. Depois de descobrir que a lesão não era tão grave, ele deveria voltar aos treinos na sexta-feira, antes do jogo do próximo domingo, contra o Jaguares de Jacksonville. Embora nenhuma decisão sobre seu envolvimento neste jogo tenha sido tomada ainda, Travis voltou com uma piada esperta que pode ser considerada um paralelo da diversão Taylor Swift teve durante o Prêmio MTV Vídeo Música mostrar. Durante aquela noite, a popstar foi flagrada se divertindo muito enquanto ouvia a apresentação de todos os grandes artistas e até subiu no palco para receber alguns prêmios importantes.

Travis Kelce twerk que estava fora daquela lesão

Enquanto tudo isso aconteceu, houve rumores durante a semana de que Travis Kelce finalmente consegui sair com Taylor Swift mas nada foi confirmado ainda. Seu irmão Jasão recusou-se a confirmar qualquer coisa, mas sua negação foi mais reveladora do que Travis gostaria. Na sexta-feira de manhã, Repórter da KCTV5 News, Jared Koller capturou um grande momento de Kelce enquanto ele entrava em campo para treinar. Ao se aproximar da linha lateral, os dirigentes do Fantasy Football que têm o TE em seu elenco desmaiaram quando ele imediatamente tocou o joelho. Porém, Travis jogou com todo mundo, pois ele apenas se agachou um pouco para mexer com todo mundo e continuar seu treinamento. Escusado será dizer que o momento se tornou viral online em questão de minutos.

Esta grande predisposição de Travis Kelce é um grande indicador de que ele está se sentindo bem, não só porque sua recuperação está indo perfeitamente. Todos nós suspeitamos que seu grande sorriso e piadas podem ter algo a ver com os rumores de Taylor Swift. Tanto ele quanto o popstar tiveram uma semana repleta de momentos divertidos e divertidos que poderiam ser um prelúdio de algo mágico. Basta ver Travis Kelce na expedição que fará uma viagem a Jacksonville no sábado para jogar contra os Jaguars. Quando isso acontecer, tudo estará certo no mundo dos Kansas City Chiefs e de todos os dirigentes do Fantasy que têm Travis Kelce em seu elenco.