Travis Kelce usou roupa inspirada em Taylor Swift, Clothing Co. Renomeei imediatamente

Travis Kelce estava saindo do jogo dos Chiefs com Taylor Swift em uma roupa que leva o nome de um de seus maiores álbuns, mas o problema é o seguinte: os insucessos foram renomeados DEPOIS que ele comprou… deixe-nos explicar.

O tight end do Kansas City Chiefs estava usando a jaqueta jeans e as calças “1989 Bedroom Painting” ao deixar o estádio com Taylor após o jogo de domingo à noite.

KidSuper, a empresa que criou os tópicos, revelou um pouco de marketing furtivo após o jogo… dizendo ao pessoal do X que originalmente se chamava “Bedroom Painting”, mas o título do álbum foi colocado depois que Travis foi visto usando com Taylor.

Uma jogada inteligente, com certeza, já que Swifties em todos os lugares estão se perguntando se sua roupa era a arma fumegante que provava o relacionamento… mas parece que a marca está por trás de toda a comoção.



Reproduzir conteúdo de vídeo



X/@paytonsun

Taylor deixou seus fãs delirantes no domingo à noite quando ela apareceu no Arrowhead Stadium, assistindo Travis jogar enquanto ela se sentava – e se levantava, e gritava – com a mãe dele!



Reproduzir conteúdo de vídeo





24/09/23 Cortesia da NFL