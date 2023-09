Três jovens jogadores do Real Madrid são presos após compartilhar vídeo de sexo de menor

Ttrês jogadores de Real Madridda academia de jovens do país foram presos, conforme noticiado pelo El Confidencial, por um suposto caso de revelação de segredos de natureza sexual. Os detidos são três jogadores da academia de juniores, do time reserva e do terceiro time. As fontes dos referidos meios de comunicação sugerem que poderá haver vários mais jogadores envolvidos, inclusive da equipa principal.

Segundo El Confidencial, a mãe de um menor foi denunciar no dia 6 de setembro que uma das detidas gravou uma fita de sexo de sua filha e a distribuiu. Os acontecimentos teriam ocorrido no município de Mogán, nas Ilhas Canárias.

Os suspeitos foram presos esta manhã e levados à delegacia para investigação. A detenção terá ocorrido em Valdebebas, onde estava presente a Guardia Civil e onde os jogadores treinavam com o resto do seu plantel.

Segundo El Confidencial, os investigadores querem confiscar o telemóvel para prosseguir com a sua análise e avançar na investigação e saber se há mais pessoas envolvidas