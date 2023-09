Tribunal de Justiça anuncia processo seletivo para área de Direito

Mais um processo seletivo do Tribunal de Justiça. Dessa vez, as vagas são para o Paraná. As oportunidades são para os estudantes da área de direito.

Os selecionados irão atuar na Diretoria do Gabinete do Presidente. Somente os alunos que estão a partir do quinto semestre que poderão se inscrever. As oportunidades são para o Paraná.

Vagas processo seletivo do Tribunal de Justiça

Como mencionado, as vagas são para estudantes de direito. A carga horária será de 25 horas semanais. Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.576,26, além de um auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia efetivamente estagiado.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 1º e 3 de setembro de 2023, até às 23h59, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do TJ-PR

Como serão as avaliações do processo seletivo do Tribunal de Justiça?

A seleção vai acontecer em duas fases. A etapa inicial vai contar com uma prova online, prevista para o dia 5 de setembro de 2023, das 12h às 14h, e a segunda etapa consistindo em uma entrevista com a autoridade solicitante.

Outro concurso TJ

O concurso TJ GO ( Tribunal de Justiça de Goiás) anuncia edital para nível superior. Ao todo são 52 vagas para o cargo.



