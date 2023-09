Tribunal Regional Eleitoral anuncia processo seletivo com salários de R$ 3,5 MIL

O Tribunal Regional Eleitoral anuncia novo processo seletivo. Desta vez, as oportunidades ofertam aos aprovados salários de quase R$ 4 mil.

As oportunidades são para o Ceará.

Vagas no processo seletivo

Vale lembrar que são 12 vagas para estagiários de pós-graduação nas áreas de estatística, tecnologia da informação e cursos correlatos.

As vagas são para pós-graduação nos seguintes cursos:

Ciber Segurança, Business Intelligence, Dba, Estatística, Redes, Gestão de Serviços de TI, DevOps e Projetos e Contratos.

Sobre o processo seletivo

As informações sobre os benefícios oferecidos aos estagiários aprovados no processo seletivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE CE) são muito importantes para os candidatos interessados. Aqui estão os benefícios mencionados:

Bolsa-Auxílio: Os estagiários receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 3.500, o que é um benefício significativo para auxiliar nas despesas durante o período de estágio. Auxílio-Transporte: O auxílio-transporte será pago por dia efetivamente estagiado nas dependências físicas do TRE CE. Isso ajuda a cobrir os custos de deslocamento para os estagiários que precisam viajar para o local de trabalho. Seguro Contra Acidentes Pessoais: A cobertura de seguro contra acidentes pessoais é uma medida importante para garantir a segurança dos estagiários enquanto eles estão desempenhando suas funções. Certidão para Currículo: Ao final do estágio, os estagiários terão direito a uma certidão que pode ser um ativo valioso para adicionar ao currículo, demonstrando sua experiência no TRE CE. Participação em Cursos e Seminários: Os estagiários também terão a oportunidade de participar de cursos, seminários e outras atividades de desenvolvimento profissional que podem enriquecer sua formação.



Você também pode gostar:

Esses benefícios não apenas tornam a experiência de estágio mais atrativa, mas também contribuem para o crescimento e desenvolvimento dos estagiários. Os candidatos interessados devem acompanhar o processo seletivo, garantir que atendem aos requisitos e seguir as instruções fornecidas pelo TRE CE para se candidatar às vagas.

O estágio será de um ano e jornada de 25 horas semanais.

Como se inscrever neste processo seletivo?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de setembro no portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré (UPA): www.universidadepatativa.com.br

A avaliação vai acontecer mediante duas fases:

: análise curricular e entrevistas presenciais

Outras vagas

O processo seletivo Samsung anuncia que as inscrições estão chegando ao fim. Nestas vagas têm a opção de trabalho híbrido- presencial e on-line.

As chances são para atuação em São Paulo. Vagas processo seletivo Samsung O programa de estágio da Samsung tem uma duração de 24 meses e está centrado nas operações do escritório de Marketing e Vendas. Seu principal objetivo é preparar e capacitar jovens talentos para trabalhar em ambientes altamente dinâmicos, inovadores e culturalmente diversos Durante o programa, os participantes seguirão um roteiro estruturado de desenvolvimento e treinamento. Isso inclui: uma semana completa de integração, com o propósito de familiarizá-los com a empresa. Além disso, eles terão a oportunidade de participar de palestras ministradas por líderes de diversas áreas de negócios e de treinamentos técnicos relevantes, o que contribuirá para a aquisição de um conjunto completo de habilidades e conhecimentos.

Abordagem de aprendizado do processo seletivo Samsung O programa adota uma abordagem de aprendizado na proporção de 70:20:10, em que 70% da aprendizagem acontece no ambiente de trabalho, 20% envolve interações com outros profissionais por meio de feedbacks, orientações e participação em workshops, e 10% consiste em treinamentos formais, que podem ser realizados tanto online quanto presencialmente. Vale lembrar que há chances de efetivação posterior. As chances do processo seletivo Samsung são para estudantes dos seguintes cursos: Administração, Comunicação Social, Direito, Design, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Relações Internacionais Além disso, é importante pontuar que a previsão de formatura dos interessados deve ser até dezembro de 2025. Mais detalhes do processo seletivo Samsung Veja as principais informações e não perca: Carga Horária: A carga horária para este estágio será de 6 horas por dia.

A carga horária para este estágio será de 6 horas por dia. Modelo de Trabalho: O modelo de trabalho é híbrido, o que significa que o estagiário trabalhará tanto presencialmente quanto em casa (home office).

O modelo de trabalho é híbrido, o que significa que o estagiário trabalhará tanto presencialmente quanto em casa (home office). Localização do Escritório: O escritório está localizado na zona sul de São Paulo, no bairro Morumbi.

O escritório está localizado na zona sul de São Paulo, no bairro Morumbi. Requisito de Idioma: Ter conhecimento em inglês é considerado uma vantagem, o que sugere que não é um requisito estritamente obrigatório, mas pode ser benéfico para o candidato. Os interessados no processo seletivo Samsung deverão se inscrever até o dia 25 de setembro por meio do link disponível.