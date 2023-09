Trinus.Co ABRE VAGAS no Centro-Oeste e no Sudeste

A Trinus.Co, empresa que é uma plataforma tecnológica para o mercado financeiro imobiliário, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no presente momento. Sendo assim, vale a pena consultar quais são as opções disponíveis:

Advogado (a) Contratualista – Consultivo Imobiliário e Empresarial – Goiânia – GO;

Advogado (a) Sênior – Diretoria Jurídica – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista Comercial de Novos Negócios Imobiliários – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista Contábil Pleno – Gestão Imobiliária – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Cobrança e Retenção – Urbanismo – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Cobrança e Tributos (IPTU) – Urbanismo – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Inteligência em Dados (BI) – Goiânia e Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Relacionamento com o Cliente – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Renegociação e Cobrança – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Contábil – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Financeiro – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Fiscal – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador (a) de Controladoria e Planejamento Financeiro – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador de Urbanismo – Goiânia – GO – Pessoa jurídica;

Engenheiro de Dados Sênior ou Pleno – Data Engineer – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Secretária Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo;

Security Engineer (Blue Team) – Goiânia e Remoto – Pessoa jurídica;

Supervisor de Operações de Crédito Imobiliário – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Trinus.Co

Falando com mais detalhes sobre a Trinus.Co, é interessante frisar que a companhia nasceu com o objetivo de oferecer um produto que permita, através de um único lugar, ser atendido como investidor, empreendedor (desenvolvedor / incorporador), corretor de imóveis, imobiliária ou comprador final do bem mais precioso para a maioria dos brasileiros: o Lar.

Localizada no centro-oeste brasileiro, a Trinus.Co pertence a um lugar que a maioria das pessoas é uma terra de oportunidades no mundo agropecuário. Esse foi um dos motivadores para a empresa acreditar que é possível causar uma profunda transformação no mercado habitacional a partir da oferta de novas formas para investir, desenvolver, adquirir ou vender imóveis.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas da Trinus.Co já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

